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Индиец записал самый длинный музыкальный трек в истории

Индийский писатель Джагадиш Пиллаи попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он записал самый длинный музыкальный трек в истории.

Индиец записал самый длинный музыкальный трек в истории
© Мир24

Речь идет о композиции, которая основана на эпической поэме «Рамачаритаманаса» («Океан деяний Рамы»). Это памятник индуистской литературы, состоящий из более чем 15 тыс. стихов. В результате получился трек длиной 138 часов 41 минута и 20 секунд – почти шесть суток. При этом запись произведения заняла у индийца свыше четырех лет.

Пиллаи родился в городе Варанаси, который считается духовным центром индуистов. Мужчина признался, что мечтал не просто побить рекорд 2016 года, но и привлечь внимание к своей родине, пишет India Today.

В Книгу рекордов Гиннесса включили собаку из США по кличке Зои. Эксперты установили, что у пса самый длинный язык.

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