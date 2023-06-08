«Обречённые субмарины»: главные суеверия советских моряков-подводников

В условиях замкнутого пространства, отягощенных постоянным общением с ограниченным количеством людей и усугубленных длительным пребыванием контингента подводных лодок в однообразном социуме дедуктивный метод мышления зачастую заменяется на индукцию и аналогию. Именно эти виды умозаключения и лежат в основе образования большинства воинских суеверий, считают авторы научных исследований этого явления.

© Русская семерка

Рациональность снижается или искажается

Видео дня

По мнению доцента кафедры организации и методики образовательного процесса санкт-петербургского Военного учебного центра ВМФ, подполковника запаса С. Э. Зверева, автора работы «Суеверия как компонент воинской культуры», индуктивные и аналогичные измышления – результат сниженной или вовсе искаженной рациональности, подчас доведенной до абсолютной иррациональности. Сергей Эдуардович классифицирует воинские суеверия на веру в приметы, несчастливые цифры (даты), в судьбу, в заговоры от смерти. Также советским воинам (и морякам в частности) всегда были свойственны одушевление оружия и боевой техники, вера в амулеты и талисманы.

Несчастливые цифры

Научные выводы Сергея Эдуардовича Зверева подтверждаются примерами, которые ученый приводит в своем исследовании. К примеру, у подводников Северного флота всегда дурной славой пользовался тактический номер К-1 (подлодка под этим номером дважды садилась на камни). Печально известная субмарина К-19 трижды горела, причем дважды пожар в реакторном отсеке приводил к выбросу радиации. К слову, многие отечественные подводные ложки, в номере которых были «девятки», терпели крушение. Не менее высокая аварийность была у советской подлодки Б-303, которую моряки с горькой иронией перекрестили в «Буки-SOS».

Мнения по поводу того, как «сбить» несчастья, у советских военнослужащих, используемых в данном случае индуктивный способ мышления, разделились. Одни предлагали не применять больше данные тактические номера, другие заверяли, что это ни к чему хорошему не приведет – сменившее номер судно неминуемо ждет неудача.

Дедуктивный метод тоже работает

Основанный на цепи умозаключений, звенья которых связаны логическими выводами, более прагматичный дедуктивный метод применительно к суевериям и приметам, бытовавшим на советских подлодках, тоже имел место. К примеру, морячки-подводники умышленно не включали в свой рацион бобовые: на герметично задраенной АПЛ замкнутый цикл вентиляции, поэтому газы, вырабатываемы в процессе пищеварения, воздух совершенно не озонируют. А горох и фасоль, как известно, способствуют возникновению метеоризма.

Во что еще верили подводники