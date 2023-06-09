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Мужчина выиграл миллионы рублей в лотерею и чуть не выбросил счастливый билет

Житель американского населенного пункта Дандолк, штат Мэриленд, сорвал джекпот в лотерею и чуть не выбросил счастливый билет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина выиграл миллионы рублей в лотерею и чуть не выбросил билет
© Лента.ру

73-летний мужчина купил несколько лотерейных билетов моментального розыгрыша. По одному из них американец выиграл десять долларов (820 рублей), а остальные на первый взгляд показались ему пустышками. Он чуть не выбросил их, но на всякий случай решил перепроверить с помощью сканера в магазине. Во время проверки очередного билета мужчина увидел сообщение: «Обратитесь к устроителю». Не понимая, что происходит, игрок попросил продавца помочь ему.

Выяснилось, что выигрышный билет принес ему 100 тысяч долларов (8,2 миллиона рублей). По признанию американца, он так разволновался, что продавцу пришлось его успокаивать. Победитель рассказал, что планирует использовать выигрыш для оплаты счетов.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мичиган сорвала джекпот в лотерею, но случайно выбросила лотерейный билет в мусор. Она осознала свою ошибку только на следующее утро, когда решила еще раз проверить билеты, прежде чем выбросить их окончательно.

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