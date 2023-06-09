Сбежавшая черепаха нашлась через девять месяцев в том же районе

Домашняя черепаха сбежала от хозяйки в американском городе Ленекса, штат Канзас, и нашлась спустя девять месяцев в том же районе благодаря семилетнему ребенку. Об этом сообщает The Kansas City Star.

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В августе 2022 года черепаха пропала с заднего двора дома Ян Лэнгтон. Животное по кличке Фредерика весом около 900 граммов, длиной 23 сантиметра и шириной 20 сантиметров прорыло подкоп между столбом забора и углом дома, после чего сбежало. Женщина развесила по округе объявления о пропаже черепахи и разместила посты в соцсетях и на местных сайтах. Американка обещала вознаграждение в размере 400 долларов (32,8 тысячи рублей) тому, кто найдет Фредерику, но в конце концов потеряла надежду разыскать ее.

Через девять месяцев и 15 дней после исчезновения черепахи Лэнгтон позвонила семья из этого же района и сообщила, что их сын, Генри Майлз, нашел питомицу. Семилетний мальчик обнаружил черепаху в кустах на том месте, где ранее сосед скосил траву. «Генри был в восторге, он был так горд», — рассказала мать мальчика Эллен Майлз. Ребенок получил обещанное вознаграждение за то, что помог вернуть Фредерику.

Хозяйка не могла поверить, что черепаху все-таки нашли. Она думала, что Фредерика не сможет пережить холодную зиму Канзаса. Местный герпетолог ранее сказал ей, что черепаха вряд ли выживет зимой, если не закопается на глубину около 1,8 метра.

После осмотра у ветеринара выяснилось, что Фредерика истощена и обезвожена. Сейчас она восстанавливается дома. После побега Лэнгтон сделала во дворе специальную огороженную территорию для прогулок питомицы.