Стадо слонов спасло леопарда от голодных львиц

Стадо слонов в Южно-Африканской Республике (ЮАР) спасло леопарда от двух голодных львиц, которые забрались на дерево и попытались отобрать у него добычу. Видео произошедшего опубликовано на YouTube-канале Latest Sightings.

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Запись разместил в сети главный гид заповедника Саби-Сэнд по фамилии Маммес.

«Мы ехали по следам гепарда и услышали по рации сообщение о появлении самца леопарда. Мы сразу изменили курс и двинулись в его направлении», — рассказал гид.

Участники тура заметили двух львиц, двигавшихся в ту же сторону. Львицы часто пользуются случаем и отбирают добычу у других хищников, пояснил гид.

«Когда мы прибыли на место, львицы уже были там. Одна из них быстро взобралась на дерево и вынудила леопарда уронить импалу. Вторая схватила брошенную добычу и побежала, а первая начала бросаться на леопарда», — рассказал Маммес.

В этот момент из зарослей появилось стадо слонов, явно недовольное шумом. Слоны начали трубить и помешали хищницам отобрать добычу у леопарда. Сидевшая на дереве львица поспешно скрылась.

Слоны начали преследовать ее, что дало леопарду возможность покинуть место стычки.

«Он тоже спрыгнул с дерева и убежал, оставив нас в восторге от произошедшего», — рассказал Маммес.

Он отметил, что слоны иногда прогоняют львов, чувствуя угрозу. Когда эти животные видят львов, они громко трубят, чтобы предупредить их о своем приближении.