Самые опасные акулы: где обитают и почему нападают на людей

На сегодняшний день известно о существовании более 500 видов акул. О том, какие из них считаются самыми опасными в мире и где они обитают, – в материале "Рамблера".

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Тигровая акула

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Является самой распространенной и опасной в своем роде. Эти представители семейства серых акул, как правило, обитают в водах Африки, Индонезии и Австралии. Встречаются как в открытых водах, так и возле побережья, но особенно высока вероятность встретить их у островов в центральной части Тихого океана. В среднем длина туловища тигровых акул достигает от 3,5 до 4,5 метров, а масса варьируется в пределах 385 – 635 килограмм.

Именно этому виду свойственна агрессия и охота без разбора. Причем при нападении на кого бы то ни было тигровая акула старается поглотить свою добычу целиком и без промедлений. При их вскрытии время от времени обнаруживаются различные не переваренные желудком предметы, в связи с чем таких хищниц иногда называют океанскими мусоросборщиками.

Белая акула

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Или, как ее часто называют, акула-людоед, является одной из крупнейших хищных рыб. Самки, как правило, габаритнее самцов и достигают чуть меньше 5 метров в длину, однако когда-то были зарегистрированы особи длиной более 6 метров и массой под 2 000 килограмм.

Обитает в прибрежных водах Калифорнии (США) и Нижней Калифорнии (Мексика), а также в Австралии, Новой Зеландии и ЮАР. Периодические фиксируются случаи ее появление у берегов Кубы, Аргентины, Бразилии и в Красном море. Ведет ночной образ жизни – именно по этой причиной владельцы гостиниц очень часто устанавливают запрет на купания после захода солнца.

Именно белым и тигровым акулам приписывают большинство нападений на людей. В известной книге Питера Бенчли, по мотивам которой был снят культовый блокбастер Стивена Спилберга “Челюсти”, описывается именно белая акула. Она предстает в роли жуткого и кровавого убийцы.

Рифовая акула

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Это небольшая акула с тонким телом и широкой плоской головой. Максимальная длина туловища хищных представителей составляет чуть более 2 метров, но, как правило, ограничивается 1,5 метрами. Весят рифовые акулы около 20 килограмм.

В основном они водятся на коралловых рифах, песчаном мелководье, в лагунах и у обрывов на границе с глубокими водами. Отдают предпочтение прозрачной воде, распространены на глубине от 10 до 40 метров, однако иногда их замечают на мелководье. В то же время фиксировались и исключения из правила: так, известен случай отлова рифовый акулы на глубине около 300 метров недалеко от архипелага Рюкю.

Этот вид обитает в пределах Красного и Арафурского морей. Доплывают до ранее упомянутого архипелага Рюкю и Огасавара, Австралии, Галапагосских островов. Их также можно встретить и на более популярных курортах – например, у берегов Панамы и Коста-Рики.

Рифовые акулы принято считать опасными для человека, так как имеются зарегистрированные случаи нападений. Однако предполагается, что они начинают охоту на людей только в том случае, если последние сами проявляют агрессию к хищникам. Вероятно, акулы не во всех случаях способны верно истолковать эмоции и действия пловцов, что приводит к неприятным столкновениям. И все же на просторах интернета встречаются истории о том, как серферы и дайверы подкармливают рифовых обитателей, а те, в свою очередь, после приема пищи спокойно уплывают восвояси.

Лимонная акула

Ее также именуют желтой или короткорылой острозубой акулой, и виной тому характерный внешний вид. Верхняя часть туловища хищницы варьируется разными оттенками желтого и коричневого цветов, живот же бывает, как правило, белым. За счет своего окраса умело мимикрирует под песчаное дно, поэтому жертвы иногда сами приходят к хищнику, даже не подозревая об этом. Эти представители семейства тоже не особо крупные, но габаритнее рифовых акул, и иногда длина их туловищ превышает 3,5 метров. Взрослые особи весят около 180 килограммов.