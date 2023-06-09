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Ученые узнали, зачем слонам нужны усы на хоботе

Немецкие ученые провели исследование и узнали, для чего слонам нужны усы на хоботе.

Ученые узнали, зачем слонам нужны усы на хоботе
© pxhere.com

Слоновьи усы совсем не похожи на усы других животных. Они толстые и неподвижные. Эта особенность заставила специалистов задуматься над тем, какой цели они служат. Впервые эта деталь была описана зоологами еще в 1890 году. Тем не менее в новой работе специалисты попытались выяснить, какую пользу щетина может принести гигантским животным.

Чтобы лучше понять назначение щетинистых усов, исследователи провели два эксперимента. Сначала ученые проанализировали видеозаписи, на которых самка азиатского слона играла мячом, собирая фрукты и овощи из коробки. На ролике ученые увидели, что, пока хобот делает свое дело, усы остаются неподвижными.

В ходе другого эксперимента зоологи изучали хоботы и усы шести африканских и восьми азиатских слонов из зоопарка. Животные умерли естественной смертью либо были подвергнуты эвтаназии в связи с тяжелым заболеванием.

«Усы слонов заметно отличаются от усов на мордах других млекопитающих. У многих мелких млекопитающих они тонкие, заостренные, подвижные и расположены симметрично вокруг рыла. Они функционируют при ощупывании вокруг рыла. Усы на хоботе слона, напротив, толстые, неконические, неподвижные, латеральные», –говорится в статье, опубликованной в издании Communications Biology.

Зоологи предположили, что усы нужны слонам, чтобы удерживать в хоботе различные предметы и еду. Кроме того, чувствительные волоски позволяет точнее рассчитывать этим млекопитающим свою силу.

Ранее международная группа ученых провела исследование и выяснила, кого на самом деле бояться слоны.

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