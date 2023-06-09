Как покалечила судьбы сотен людей катастрофа 1988 года в Арзамасе

9 июня отмечается Международный день архивов.

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В в память об этом событии «ФедералПресс» решил рассказать об одном из самых громких и трагичных событий в Нижегородской области времен СССР – железнодорожной катастрофе в Арзамасе, унесшей жизни почти 100 человек.

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Как это было

Трагедия произошла в 9:32 4 июня 1988 года около станции Арзамас-I. В то утро взорвались три вагона 54-вагонного грузового поезда № 3155 с промышленными взрывчатыми веществами, следовавшего с дзержинского завода им. Свердлова в Казахскую ССР. Суммарный тротиловый эквивалент груза составлял около 145 тонн.

В вагонах, два из которых были цельнометаллическими, а один деревянным, находилось 30 тонн тротиловых шашек, 25 тонн аммонала, пять тонн аммонита, 30 тонн гексогена, 27 тонн октогена. Взрывчатка была упакована в коробки из картона и ДСП и в мешки. В результате взрыва на перегоне образовались две воронки – глубиной 3,5 и 4,5 метра, диаметром 26 и 76 метров.

Последствия и жертвы

«Утром в субботу все были дома, когда услышали хлопок, и тут же с шумом распахнулись балконные двери... Переезда нет, будки тоже нет, на их месте громадная воронка. Погибла дежурная Анна Першина. Частично разрушен дом дорожного мастера М. И. Калинина. Сам хозяин дома вышел поливать огород и погиб. От взрыва пострадали казармы, как мы их называли, был травмирован бригадир Николай Лобанов. Полностью разрушены хозпостройки», – цитирует местного жителя Ивана Хандина администрация Арзамаса.

В зону разрушения попали около тысячи домов. 44 здания оказались стерты с лица земли. Были повреждены 160 объектов социальной инфраструктуры. Пострадали вокзал, две больницы, 49 детских садов, 14 школ, почти 70 магазинов. Во многих строениях взрывной волной выбило окна, были повалены столбы и деревья, повреждено 250 м железнодорожного полотна, пострадали электроподстанция, газопровод, канализационная система. Общий материальный ущерб составил 110 млн советских рублей.

«Возникло ощущение спецэффектов, как в голливудских фильмах... дома частного сектора... стали разрушаться изнутри. Такого ужаса я в жизни никогда не испытывал...» – вспоминал председатель Арзамасского горисполкома, а впоследствии – губернатор Нижегородской области Иван Скляров (отрывок из книги О. Колобова и Н. Рыбакова «Взрыв. Техногенная катастрофа в Арзамасе 4 июня 1988 г.: факты, документы, комментарии»). В результате взрыва погиб 91 человек, в том числе 17 детей. Еще 744 человека получили ранения. Некоторые остались инвалидами. Пострадали более полутора тысяч семей, 823 из них остались без крыши над головой.

Восстановление и помощь

Из зоны ЧП эвакуировали почти четыре тысячи человек. Около 500 человек участвовали в тушении возникших пожаров. Во время работ удалось предотвратить распространение огня на территорию находящейся неподалеку от очага нефтебазы. В первые часы после катастрофы была сформирована многоуровневая централизованная система управления группировкой сил и средств страны по локализации катастрофы во главе с правительственной комиссией. Энергетическое хозяйство в зоне ЧП удалось восстановить за сутки, водоснабжение и канализацию – за трое суток, газоснабжение – за неделю.

Оставшихся без крова горожан обеспечили жильем за пять месяцев. К ноябрю 1988 года для более чем 800 семей были построены два новых микрорайона, а также 150 сборных щитовых домиков. Неоценимой оказалась помощь неравнодушных граждан и добровольцев. Волонтеры из разных городов СССР участвовали в возведении зданий. Эффективности действий властей в решении гуманитарных и социальных проблем способствовала материальная поддержка предприятий и общественных организаций.

При этом, как отмечает Анна Сагателян в диссертации, посвященной теме ликвидации последствий катастрофы, при решении возникающих проблем допускались «ошибки, просчеты и бюрократизм». К примеру, построенное в рекордные сроки жилье вызывало нарекания из-за некачественно проведенных работ.

Расследование, слухи, версии о причинах ЧП

Для расследования причин взрыва была образована правительственная комиссия, представители которой работали на месте до 1 ноября 1988 года. Наиболее широкое распространение получили версии о предпосылках трагедии. Директор завода-изготовителя предположил, что ЧП произошло из-за утечки газа под одним из вагонов и случайно возникшей искры. Однако эта точка зрения была опровергнута органами госбезопасности, проводившими экспертизы.

Высказывалось и мнение, что имел место теракт, подготовленный спецслужбами США. Якобы речь шла о попытке взрыва нефтебазы и состава с ядерным оружием для уничтожения всего города и последующего разрушения СССР. Вывод правительственной комиссии о причинах взрыва гласил, что трагедия произошла из-за халатности завода-изготовителя, Горьковской железной дороги и стечения ряда случайных обстоятельств. Однако эта версия не была официально подтверждена. Британская газета «Таймс» вскоре после взрыва со ссылкой на экспертов опубликовала материал следующего содержания: «Советская промышленность печально известна своей плохой техникой безопасности. Но до конца непонятно, почему произошел взрыв».

При этом официальное заключение прокуратуры СССР по итогам расследования так и не было предано огласке. Это, в свою очередь, стало одной из причин возникновения слухов среди населения. Сам взрыв оказался такой силы, что образовавшийся в результате него столб дыма, напоминавший по форме гриб, заставил горожан опасаться начала ядерной войны. Свежа была и память о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Местные жители поговаривали, что состав якобы перевозил опасные химические и радиоактивные вещества. Но позже эти данные были опровергнуты.

Огласка и память

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, при этом степень огласки в СМИ и скорость передачи информации была беспрецедентной. Ни одна техногенная катастрофа в СССР до этого не получала такого освещения в прессе. Однако ЧП все же немного затерялось на страницах истории в тени других не менее разрушительных трагедий: крушения самолета Ту-154 в Узбекистане 1985 года (200 погибших), крушения парохода «Адмирал Нахимов» в Черном море (более 420 жертв), взрыва двух пассажирских составов под Уфой в 1989 году (575 погибших).

Причины многих из них были связаны с изношенностью оборудования, некачественной организацией и «человеческим фактором». «Нас преследуют несчастные случаи… За многими из них стоят бесхозяйственность, безответственность, неорганизованность», – цитирует ТАСС слова генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, произнесенные спустя год после трагедии в Горьковской области. В Арзамасе до сих пор проводятся мероприятия в память о жертвах трагедии, покалечившей судьбы сотен людей.