Частота пульса кошки в норме и отклонения

Пульс — один из важнейших показателей здоровья животного, по которому можно определить его физическое и психоэмоциональное состояние. Он отражает частоту и ритм сердцебиения, а также силу толчков сердечной мышцы. Его необходимо время от времени замерять, а если у животного проблемы со здоровьем, то это делают регулярно. Нормальная частота пульса кошки — это показатель, на который влияют многие факторы, такие как возраст, пол, вес, уровень стресса, породная принадлежность и т.д. В этой статье мы расскажем об особенностях измерения пульса, норме показателей и отклонениях от нее, а также о профилактике возможных заболеваний.

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Какая частота пульса у кошки в норме?

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Частота пульса, хотя и считается одним из показателей состояния здоровья, имеет большой разброс, на который влияют некоторые факторы. Не существует универсальной цифры для всех животных — впрочем, как и для людей. Поэтому данное значение не стоит использовать как единственный показатель при оценке состояния животного.

В спокойном состоянии частота пульса у кошек в норме — 120-190 ударов в минуту.

Помимо пульса, желательно проверить температуру тела, артериальное давление, частоту дыхания.

Существует много факторов, влияющих на показатели сердцебиения, и каждый из них может быть индивидуальным и приводить к разным значениям.

Частота пульса у кошки в норме – 120-190 ударов

Вес, физическая кондиция (у животных с избыточным весом пульс может быть учащенным);

Размер;

Возраст (у котят более частое сердцебиение);

Темперамент (сердцебиение медленнее у животных, ведущих спокойный образ жизни);

Пол (у самцов пульс может быть реже, чем у самок);

Наличие хронических заболеваний или острые патологические состояния;

Уровень физической активности (у более тренированных и активных кошек этот показатель зачастую ниже, чем у нетренированных животных);

Стрессы;

Погодно-климатические условия (в жаркую погоду пульс может быть учащен). Среди них следующие:

У развивающихся котят до года этот показатель может доходить до 220 уд/мин, у только что родившихся — даже до 240 уд/мин. При стрессовых ситуациях пульс у кошек также может превышать 200 уд/мин. Такой же показатель является нормальным для представителей небольших пород.

Чтобы узнать норму пульса для конкретного питомца, необходимо ежедневно проводить измерение этого показателя в состоянии покоя, желательно в одно и то же время.

Если у кошки стресс, пульс может стать больше.

Отклонения и причины

Пульс может отклоняться от нормы как по физиологическим причинам, так и по патологическим.

Тахикардия, или повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС) у кошек, нередко сигнализирует о сердечно-сосудистых заболеваниях, сбоях в работе щитовидной железы, панкреатите, онкологических процессах или несовместимости лекарственных средств.

Брадикардия, или снижение частоты сердечных сокращений, является довольно опасным симптомом. Она может сигнализировать о таких болезнях, как сердечные патологии, эндокринные заболевания, отравления, несовместимость лекарств, сепсис, анемия, кровопотеря, переохлаждение и многие другие болезни и состояния.

Повышенная ЧСС

Существуют сопутствующие симптомы, которые позволяют владельцу заподозрить неладное и при измерении пульса обнаружить повышение сердцебиения у кошки.

Беспричинный упадок сил и слабость, даже когда кошка мало передвигается;

Учащенное дыхание, одышку при ходьбе даже в спокойном состоянии;

Аритмию (пульс то учащается, то замедляется);

Иногда возможен кашель;

Потерю сознания.

Причин для повышения пульса может быть множество. Если симптомы владелец может заметить самостоятельно, то здесь без помощи врача не обойтись. Владелец может наблюдать:

Сердечные патологии (кардиомиопатия, миокардит);

Болезни органов дыхания, заразные и незаразные (пневмония, легочная недостаточность, бордетеллез);

Болезни эндокринной системы (сахарный диабет, гипертиреоз);

Воспалительные процессы в различных системах организма (панкреатит, гастроэнтерит, эндометрит);

Паразитарные инфекции (гемобартонеллез).

Диагностика причин повышения ЧСС проводится в ветеринарной клинике. Ветеринарный специалист собирает анамнез, назначает лабораторную диагностику. Обычно у кошки берут кровь на общий и биохимический анализ, проверяют уровень калия и магния, так как эти показатели всегда снижаются при сердечных патологиях. Биохимия поможет определить отклонения в работе поджелудочной и щитовидной железы. Для определения большинства сердечных патологий обязательно снятие электрокардиограммы. Для дополнительной диагностики могут понадобиться УЗИ и рентген. Основные причины:

Лечение при повышенной частоте пульса у кошки назначает врач, желательно кардиолог.

В основном выписывают препараты для нормализации электролитного баланса, а также поддерживающие работу сердца препараты, если причина в сердечных патологиях. Для каждого животного терапия подбирается индивидуально. Некоторых кошек приходится наблюдать в условиях стационара до нормализации сердечных сокращений. Для терапии при хронических прогрессирующих заболеваниях назначаются препараты пожизненного применения в домашних условиях и рекомендуются периодические профилактические осмотры в клинике, с корректировкой медикаментозной поддержки.

Назначать терапию при увеличенной частоте пульса кошке должен врач.

Пониженная ЧСС

Низкий пульс — тоже неблагоприятный симптом, требующий обращения к ветеринарному специалисту.

Владелец может заподозрить это состояние по ряду признаков:

Расстройство координации («заплетание» лап);

Сильная слабость;

Обмороки;

Аритмия;

Судороги;

Затрудненное дыхание;

Перепады давления (в норме оно составляет 105/65–135/95 миллиметров ртутного столба).

Внутренние органы кошки при медленном пульсе слабо снабжаются кровью, отчего увеличивается риск тромбозов.

Брадикардия является симптомом таких болезней, как:

Отравление (ядами, пестицидами, тяжелыми металлами);

Сердечно-сосудистой системы (миокардит, кардиомиопатия, стеноз аорты);

Сепсис (как следствие инфекций);

Переохлаждение;

Внутренние кровотечения;

Гипотиреоз;

Анемия;

Стрессовые факторы;

Передозировка препаратов для улучшения работы сердца.

Для диагностики причины, вызвавшей пониженное сердцебиение у кошки, ветеринарный врач назначает общий и биохимический анализы крови, мочи, обязательно проведение электрокардиограммы. Дополнительно могут понадобиться УЗИ и рентген сердца.

Лечение медикаментозное или хирургическое и зависит от причины, вызвавшей снижение сердцебиения. В любом случае при брадикардии стоит показать животное ветеринарному врачу, чтобы исключить состояния, угрожающие жизни питомца.

Из-за стресса сердцебиение кошки может стать быстрее.

Как и где измерить пульс у кошки?

Чтобы владелец мог контролировать такой важный показатель работы сердца питомца, необходимо правильно измерять пульс. Проще всего его найти на внутренней стороне бедра, там пролегает крупная бедренная артерия. Для этого владелец должен нащупать эту артерию в паху у питомца и прижать к бедренной кости, чтобы ощутить сердечные толчки. Но не каждый питомец позволит это сделать.

Измеряя пульс, следует учитывать некоторые нюансы:

При подсчете пульса питомец должен находиться в спокойном состоянии (при эмоциональном возбуждении пульс выше);

Ни в коем случае не зажимайте лапу питомца и не пытайтесь удерживать его силой — это лишь увеличит частоту пульса;

Не измеряйте пульс у животного, когда оно спит: он всегда ниже, чем в состоянии бодрствования.

Частота пульса у кошек замеряется в течение 1 минуты. Однако, если ваш питомец сопротивляется, вы можете сделать это за 30 секунд и умножить результат на 2, или даже засечь 15 секунд и умножить, соответственно, на 4.

При невозможности измерить пульс самостоятельно, обратитесь в ветеринарную клинику для его измерения ветеринарным пульсоксиметром.

Владельцам животных с хроническими заболеваниями сердца полезно иметь такой прибор дома. Но даже использование современных девайсов с функцией измерения пульса может быть полезно, только если применять их правильно. Важным условием получения достоверного результата измерения будет использование пульсоксиметра на бесшерстных участках кожи питомца или с минимальным шерстным покровом, например на внутренней стороне бедра.

Измерять пульс у кошки нужно, когда она спокойна,

Профилактика заболеваний

Профилактика болезней, повышающих или понижающих сердцебиение, сводится к правильному питанию, поддержанию достаточного уровня активности и регулярным профилактическим осмотрам у ветеринарного врача.

Рацион должен быть сбалансирован, с достаточным количеством всех питательных веществ. Кошкам с диагностированными хроническими болезнями сердца рекомендуются специальные диетические промышленные рационы для поддержания работы сердечной мышцы.

Кошки с ожирением имеют склонность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и другим болезням. Следите за весом кошки и организуйте ей подвижные игры умеренной активности.

Всем питомцам необходимо регулярно посещать ветеринарного врача и проводить плановые обследования здоровья, в зависимости от возрастной категории. Животные с выявленными патологиями здоровья наблюдаются у профильного ветеринарного специалиста более регулярно, чтобы врач мог оценивать динамику течения заболевания и своевременно вносить корректировки в лечение.

Профилактики болезней, характеризующихся сбоем ЧСС, включает сбалансированный рацион.

Пульс у кошек: главное

Пульс является одним из жизненно важных показателей здоровья.

Норма ЧСС у кошек составляет от 120 до 190 уд/мин и зависит от возраста, веса, уровня активности, эмоционального состояния.

Тахикардия часто возникает из-за болезней сердца, органов дыхания, эндокринной системы, воспалительных процессов.

Брадикардия возникает также из-за сердечных заболеваний, кровопотерь, отравлений, гипотиреоза, анемии.

Проще измерять пульс на внутренней стороне бедра.

Лечение может быть медикаментозным или хирургическим в зависимости от причины изменения частоты пульса.