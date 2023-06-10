О высоком риске умереть от укуса комара предупредил океанолог
Шансов умереть от укуса комара у россиян в разы больше, чем от нападения акулы. Об этом заявил РИА «Новости» преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
Океанолог оценил риски гибели от нападения разных животных. В частности, по словам Мухаметова, акулы ежегодно убивают около 10 человек. От гиппопотама каждый год погибают от 500 до трех тысяч. И даже встреча с безобидным, на первый взгляд, оленем может стать смертельной: при столкновениях этих животных с автомобилем с жизнью расстаются больше сотни человек в год. Однако самым опасным ученый считает комара.
«Самое опасное животное, наверное, это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год», – отметил Мухаметов.
Он добавил, что россиянам почти не грозит стать жертвой акулы на территории своей страны. В аномально жаркие летние дни акулы иногда подплывают к берегу в районе Владивостока, но это бывает очень редко, подчеркнул океанолог.
Ранее сообщалось, что акулу, которая убила россиянина в Египте отправят на исследование, чтобы выяснить, что стало причиной аномального поведения хищника. Атака произошла всего в 30 метрах от берега. 23-хлетний турист погиб на глазах своего отца. Специалисты предупреждают, в ближайшее время плавать недалеко от места трагедии опасно. Кровь может привлечь других хищных рыб.