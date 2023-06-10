О высоком риске умереть от укуса комара предупредил океанолог

Шансов умереть от укуса комара у россиян в разы больше, чем от нападения акулы. Об этом заявил РИА «Новости» преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

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Океанолог оценил риски гибели от нападения разных животных. В частности, по словам Мухаметова, акулы ежегодно убивают около 10 человек. От гиппопотама каждый год погибают от 500 до трех тысяч. И даже встреча с безобидным, на первый взгляд, оленем может стать смертельной: при столкновениях этих животных с автомобилем с жизнью расстаются больше сотни человек в год. Однако самым опасным ученый считает комара.

«Самое опасное животное, наверное, это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год», – отметил Мухаметов.

Он добавил, что россиянам почти не грозит стать жертвой акулы на территории своей страны. В аномально жаркие летние дни акулы иногда подплывают к берегу в районе Владивостока, но это бывает очень редко, подчеркнул океанолог.