День России — 2023: история праздника, традиции и интересные факты

В июне граждане Российской Федерации ежегодно отмечают День России. Прекрасный летний праздник позволяет жителям страны отдохнуть и приобщиться к ее истории. Как появился праздник, как отмечать, когда выходные, и занимательные факты о России — в материале «Вечерней Москвы».

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Какого числа День России в 2023 году

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Празднество под названием «День России» начали отмечать примерно три десятка лет назад. Его учреждение связано с июнем 90-го года, тогда была утверждена Декларация о государственном суверенитете, ключевая роль в которой отведена Конституции РСФСР.

Дата торжества — 12 июня — фиксированная и является нерабочим днем. В 2023 году — это первый день недели. Поэтому отдыхать граждане будут с субботы по понедельник включительно.

История праздника

В июне 90-го года во время первого Съезда народных депутатов РСФСР приняли Декларацию о государственном суверенитете. Она закрепляла власть Конституции и всех ее положений. Во время того съезда также главой Верховного Совета избрали Бориса Ельцина. На следующий год в этот день он стал президентом. А в 94-м году торжество приобрело государственный статус и сменило название на День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Современный вариант названия появился только два десятка лет назад.

Традиции Дня России

День России стал символом единства и государственности, а также напоминает о значимости истории страны в ее настоящем и будущем. В этот день проводятся праздничные мероприятия и концерты, посвященные культурным и историческим достопримечательностям. Цель праздника — подчеркнуть общенациональную целостность, взрастить патриотизм в разных поколениях.

На Красной площади в столице традиционно выступают артисты, а после концерта зрители могут насладиться салютом. Также лидер нации в этот день вручает Государственные премии деятелям культуры и науки в Кремле.

Как отмечают День России

Главный символ дня — триколор. Жители украшают окна, балконы, автомобили и одежду изображениями флага России. Также отправляются на народные гулянья, участвуют в мероприятиях, подготовленных для них властями.

Культурный досуг. Этот праздничный день — отличная возможность посетить музеи, памятники, церкви и иные исторические места, чтобы ознакомиться с историей России и насладиться атмосферой торжества.Пикник на природе. Как правило, в середине июня стоит прекрасная погода, а значит, это идеальное время для трапезы под кронами деревьев. Можно собрать корзинку с едой, напитками, играми и отправиться в парк.Концерт. Нечасто в мегаполисах и небольших городах по всей стране на главных площадях выступают известные артисты. Отличная возможность насладиться шоу бесплатно.День с семьей. Для каждого Родина начинается с семьи. Для празднования в интимной обстановке можно пригласить друзей или близких родственников домой собраться за столом с угощениями.

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