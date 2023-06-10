День России — 2023: история праздника, традиции и интересные факты
В июне граждане Российской Федерации ежегодно отмечают День России. Прекрасный летний праздник позволяет жителям страны отдохнуть и приобщиться к ее истории. Как появился праздник, как отмечать, когда выходные, и занимательные факты о России — в материале «Вечерней Москвы».
Какого числа День России в 2023 году
Празднество под названием «День России» начали отмечать примерно три десятка лет назад. Его учреждение связано с июнем 90-го года, тогда была утверждена Декларация о государственном суверенитете, ключевая роль в которой отведена Конституции РСФСР.
Дата торжества — 12 июня — фиксированная и является нерабочим днем. В 2023 году — это первый день недели. Поэтому отдыхать граждане будут с субботы по понедельник включительно.
История праздника
В июне 90-го года во время первого Съезда народных депутатов РСФСР приняли Декларацию о государственном суверенитете. Она закрепляла власть Конституции и всех ее положений. Во время того съезда также главой Верховного Совета избрали Бориса Ельцина. На следующий год в этот день он стал президентом. А в 94-м году торжество приобрело государственный статус и сменило название на День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Современный вариант названия появился только два десятка лет назад.
Традиции Дня России
День России стал символом единства и государственности, а также напоминает о значимости истории страны в ее настоящем и будущем. В этот день проводятся праздничные мероприятия и концерты, посвященные культурным и историческим достопримечательностям. Цель праздника — подчеркнуть общенациональную целостность, взрастить патриотизм в разных поколениях.
На Красной площади в столице традиционно выступают артисты, а после концерта зрители могут насладиться салютом. Также лидер нации в этот день вручает Государственные премии деятелям культуры и науки в Кремле.
Как отмечают День России
Главный символ дня — триколор. Жители украшают окна, балконы, автомобили и одежду изображениями флага России. Также отправляются на народные гулянья, участвуют в мероприятиях, подготовленных для них властями.
Культурный досуг. Этот праздничный день — отличная возможность посетить музеи, памятники, церкви и иные исторические места, чтобы ознакомиться с историей России и насладиться атмосферой торжества.Пикник на природе. Как правило, в середине июня стоит прекрасная погода, а значит, это идеальное время для трапезы под кронами деревьев. Можно собрать корзинку с едой, напитками, играми и отправиться в парк.Концерт. Нечасто в мегаполисах и небольших городах по всей стране на главных площадях выступают известные артисты. Отличная возможность насладиться шоу бесплатно.День с семьей. Для каждого Родина начинается с семьи. Для празднования в интимной обстановке можно пригласить друзей или близких родственников домой собраться за столом с угощениями.
Интересные факты о России
Россия имеет 11 часовых поясов и расположена на двух континентах — в Европе и Азии.Одна четвертая часть всех лесов на планете находится в РФ.Самый высокий пик в Европе расположен в России — это гора Эльбрус высотой 5642 м.В России есть озеро Байкал — самое глубокое в мире. Оно является домом для многих уникальных животных и растений, которые не встречаются нигде больше на планете.Русский язык является восьмым по распространенности в мире и одним из шести языков ООН.В России есть 15 городов-миллионников, и Москва является самым населенным городом в Европе.В стране расположено множество культурных достопримечательностей, включая Эрмитаж, Петергоф, Кремль, балет Большого театра и другие.Россия является родиной многих выдающихся людей, таких как Александр Пушкин, Лев Толстой, Федор Достоевский, Петр Чайковский, Юрий Гагарин и многих других.Россия — крупнейшая страна — производитель алмазов в мире. Многие из них были найдены в Якутии — самом холодном регионе.