Как Британская империя правила морями и континентами

Британская империя была величайшим из государств за всю историю человечества. Имея колонии на всех пяти обитаемых континентах, она обладала до 1919 года 22% земной суши, в то время как общая численность ее населения составляла около 500 млн человек - приблизительно четверть тогдашнего населения планеты.

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Англичане создали свою империю в условиях, когда большинство обитателей метрополии - британских островов - жили в ужасной бедности. Британский историк Джордж Тревельян писал, что трудящиеся Англии никогда не были так бесправны, как в первой трети 19 столетия, в эпоху ранней индустриализации.

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Если вооруженные луками и стрелами английские крестьяне-йомены в Средние века могли при некоторых обстоятельствах дать отпор феодалам, безоружные промышленные пролетарии, жертвы изнурительного труда на фабриках и в шахтах, были бессильны против вооруженной огнестрельным оружием армией. Попытки восстаний или забастовок в то время, как например, движение луддитов, были жестоко подавлены.

И что же? Режим сумел превратить свою слабость в силу. Бедность английского рабочего класса была использована с целью колониальных завоеваний. Бедняков нанимали в армию и флот. Там они часто гибли в боях или от болезней, но они получали приличное жалование, ели и пили в свое удовольствие, а если повезет, могли сколотить целое состояние в ходе разграбления какого-нибудь города в Индии или где-нибудь еще.

Многие из них жили недолго. Но и «на гражданке» ткачи, как отмечает британский историк Эрик Хобсбаум, умирали сотнями тысяч от недоедания в ту эпоху. Средняя продолжительность жизни в клоаках первоначального накопления капитала была весьма незначительной. Чем вести такой образ жизни, лучше рискнуть, считали некоторые: если повезет - увидишь мир, возможно, даже станешь богачом, завладев какими-нибудь «сокровищами Агры» или золотым самородком где-нибудь в Австралии и Южной Африке, а если умрешь от удара сабли «аборигена Индии», от стрелы зулуса или от французского пушечного ядра, так ведь и это лучше, чем подыхать от силикоза в 30 лет, работая за копейки в угольной шахте.

Правда, стоит иметь в виду, что капитализм первым развился в Англии и обеспечил ей технологические преимущества перед другими странами, - странами с менее эффективными формами государства и экономики. Без высоких технологий англичане не смогли бы завоевать четверть планеты. Джозеф Хилэр Беллок (1870 - 1953) — писатель и историк англо-французского происхождения, высказался по этому поводу исчерпывающе:

«Whatever happens we have got, The Maxim gun, and they have not». («На все вопросы дадим ответ, у нас есть «Максим», а у них его нет»). Имеется в виду пулемет...

Любопытно, что в чем-то схожая, хотя, в отличие от этого, этически и идеологически обоснованная мотивация была и у рабочих-революционеров, например у IWW (Индустриальные Рабочие Мира, действовавшие во многих странах, включая Британию):

«Какой смысл гнить на шахте или фабрике, работая по 12 часов? Лучше попытаться изменить мир, взяв фабрики и все общество под свой прямой контроль. Если получится - наступит Золотой век равенства и братства, в котором больше не будет таких страданий, ибо все имущество и средства, полученные от работы фабрик, будут принадлежать самим работникам, а если не получится - то мы умрем от вражеской пули, и даже это - не столь уж плохой вариант по сравнению с тем, что предлагает система».