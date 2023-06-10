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75-летний житель Узбекистана женился и стал отцом в пятый раз

У 75-летнего мужчины из Узбекистана родился пятый ребенок. В день рождения дочери они с женой зарегистрировали брак. Об этом сообщает телеканал MY5.

75-летний житель Узбекистана женился и стал отцом в пятый раз
© Pxhere

У Холмата Саидова, который живет в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области родилась дочь Мадина, когда ему было 75 лет. На тот момент у него уже было четверо детей.

Вместе с документами о рождении ребенка семье привезли свидетельство о браке. Ближайший город, куда они могли поехать за документами, находится в 100 километрах от родного поселка.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, как мужчина отменил свадьбу после разговора с отцом.

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