Кинолог назвал 5 скрытых признаков, что ваша собака испытывает боль

Умение читать язык тела вашей собаки — необходимый навык, который поможет понять, что думает и чувствует ваш питомец. Еще более важно уметь распознавать, когда он страдает из-за физической боли, чтобы как можно быстрее оказать ему помощь.

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Кинолог Анна Уэбб говорит, что владельцы домашних животных часто не замечают тонких признаков, указывающих на то, что их питомец испытывает дискомфорт. При этом узнать об этом совсем не сложно. «Собаки — мастера маскировки боли, поэтому важно наблюдать за своим питомцем, чтобы со временем научиться быстро понимать, когда он пытается сказать вам что-то на собачьем языке», — отметила Анна в интервью британскому изданию Mirror и назвала 5 скрытых признаков того, что собака испытывает боль.

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Зевота

В целом этот признак свидетельствует о том, что ваш питомец испытывает какое-либо неудобство. Если вы заметили, что он зевает во время прогулки, это может указывать на то, что он чувствует себя разбитым, испытывает боль или стресс.

Жевание и облизывание лап

Жевание и облизывание — это компульсивное поведение, которое может быть вызвано стрессом или тревогой. Собаки могут грызть или лизать лапы, когда на них попали вредные химические вещества и вызвали аллергическую реакцию. Кроме того, навязчиво жевать и облизывать конечности собака может при ноющей боли, вызванной артритом. Также питомец облизывает лапы в том случае, если на их подушечках образовались небольшие, но болезненные ссадины.

Проблемы с мобильностью

Если вы заметили, что ваша собака испытывает затруднения при подъеме по лестнице или не может прыгать так же резво, как обычно, это может указывать на то, что она испытывает боль. При этом у животного могут быть расширены глаза, сгорблена спина, опущен хвост. Все это может говорить о том, что у питомца был плохой день, но также может быть вызвано артритом, разрывом мышц, повреждением мягких тканей или инфицированной раной.

Выражение морды

Если ваша собака часто облизывает губы после еды или дрожит, когда совсем не холодно, это может быть признаком того, что ей больно. Внезапная одышка, когда не жарко, указывает на то, что животное испытывает стресс. Вас также должно насторожить, если собака не смотрит вам в глаза и отворачивает голову в сторону, когда вы к ней обращаетесь.

Изменение поведения

Поведение может измениться, когда ваша собака плохо себя чувствует. Возможно, она немного раздражена или хочет уединиться в своей собачьей постели и побыть в одиночестве. Животное может вдруг стать более разборчивыми в еде, менее охотно общаться с вами или хотеть больше спать днем. Кроме того, если собака испытывает боль, она может стать более чувствительной к окружающим шумам.