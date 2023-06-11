«Черный туман»: самое страшное время в истории человечества

536 год исследователи называют началом «одного из худших периодов» в человеческой истории. По трагическим последствиям он превзошёл 1349 год, известный грандиозной эпидемией чумы, а также 1918 год, когда грипп «испанка» выкосил 100 миллионов человек, переживших до этого Первую мировую войну.

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В 536 году значительную часть планеты покрыл загадочный туман. 18 месяцев в Европе и Азии продолжались сумерки, даже днём."Солнце светило подобно луне, без лучей, весь год, как будто оно потеряло силу", - писал византийский автор Прокопий Кесарийский о событии, случившемся на 10 год правления императора Юстиниана. Сам Прокопий называл загадочное явление «величайшим чудом».

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Летом температура упала до 1,5-2,5 градусов, из-за чего неурожай поразил, в частности, Ирландию. Аналогичное явление наблюдалось в Китае, где летом выпал снег – в северной части страны от голода погибло 80% населения. Голодные годы продолжались и в дальнейшем – десятилетие с 536 по 546 год считается самым холодным за 2300 лет. Наконец, начавшаяся в 541 году Юстинианова чума убила значительную часть выживших, но ослабленных голодом жителей Европы и Ближнего Востока.Довершает картину бедствий тот факт, что как раз в эти годы Византийская империя вела активные боевые действия в Италии, из-за чего было разрушено немало крупных городов. 10 декабря 536 года армия Велизария вернула под власть империи город Рим.

Чтобы ответить на вопрос, почему солнце перестало ярко светить, команда исследователей во главе с Маккормиком проанализировала слои льда из ледника Колле Нифетти в Швейцарии. Эти данные позволили установить, что в начале 536 года в атмосферу северного полушария попали тучи пепла. «Виновником» считается один из вулканов Исландии. Извержения и похолодания повторились в 540 и 547 годах, о чём говорят очень узкие кольца деревьев, которые росли в то время в Алтайских горах. Завеса из микрочастиц с содержанием серы и висмута буквально «укутала» небо над Европой, свидетельства чему были найдены в глубинах гренландских льдов. Это стало причиной новых голодных лет.