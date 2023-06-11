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Когда и почему люди начали ходить на двух ногах

Изобрели ходьбу на самом деле не люди. Однако походка человека имеет несколько отличительных черт.

Когда и почему люди начали ходить на двух ногах
© Ferra.ru

Примерно 290 миллионов лет назад, как считают учёные, появились первые двуногие животные. Это была небольшая травоядная рептилия под названием Eudibamus cursoris. Данное существо не ходило именно на двух ногах, но могло на двух ногах бегать, чтобы убежать от хищников. Известно также, что во времена динозавров по Земле (около 230–66 миллионов лет назад) бродили прямоходящие животные.

В то же время человеческая походка появилась гораздо позже. Считается, что наши предки-обезьяны начали ходить прямо около 6 миллионов лет назад. Но длинные ноги развились у них около 1,9 миллиона лет назад, и за счёт них они стали ходить так, как мы сейчас.

До сих пор учёные точно не знают, почему вообще первые люди начали ходить прямо. Предполагается, что руки были полезны для переноски пищи, а ещё прямохождение помогало более эффективно перемещаться по ландшафту.

Если же говорить о рекреационной ходьбе, то есть той, которая связана со спортом или отдыхом, то это, вероятно, современное человеческое изобретение. Прогулки стали популярным времяпрепровождением высших слоёв Британии в XVIII веке.

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