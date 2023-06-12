Горячая картошка и удмуртские горелки: игры народов России

12 июня отмечается День России – государственный праздник, учрежденный в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Россия – многонациональная страна, на территории которой проживает более 190 народов. К ним относятся в том числе малые коренные и автохтонные народы, чья численность не превышает 50 тысяч человек. Они проживают в основном в северных районах России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Эти люди бережно сохраняют свою национальную культуру, промыслы и ремесла, полученные в наследство от предков.

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В честь праздника мы решили рассказать вам о народном искусстве, особенностях быта, культурных и обрядовых традициях, укладах жизни, памятниках народного творчества и этнокультурном многообразии народов, населяющих нашу большую и многогранную страну. В этой статье речь пойдет о таком удивительном проявлении фольклора и отражении живого народного характера, как игры народов России.

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Из поколения в поколение: игры как культурные коды

Сейчас большинство подвижных игр стало исключительно детскими забавами. А всего 100 лет назад в них играли на праздниках и гуляньях, когда собиралось много народу. Начиная с ранней весны и вплоть до глубокой осени ни один праздник в русских деревнях не обходился без хороводов, песен и игровых забав. Целью было «себя показать»: заявить о своей смелости, ловкости, смекалке. Кроме того, такие праздники были способом добрачного взаимодействия. В процессе игры юноши и девушки могли присмотреть себе пару, пообщаться в неформальной обстановке, поухаживать или принять ухаживания, заинтересовать собой. Вспомним хотя бы знакомые с детства игры «ручеек» или «горелки», где парень должен был поймать себе пару, а она – не дать себя поймать и, увернувшись, успеть соединиться в другую пару. В играх участвовали подростки и молодежь, а взрослые с удовольствием наблюдали за их забавами, а заодно получали информацию, кто кому нравится, и прикидывали – кого одобрить, а кого и отвадить.

Крупнейший исследователь народных игр, русский педиатр, психолог и благотворитель Егор Покровский еще в XIX веке писал, что подвижные игры невероятно ценны, так как требуют «самого обширного участия всех духовных и телесных сил: с ловким, проворным движением тела здесь соединяется смело задуманный план, быстрота решения, осмотрительность при его выполнении, присутствие духа в непредвиденных случаях, неутомимость и настойчивость в проведении плана к строго намеченной цели».

Многие философы, педагоги и социологи разных веков отмечали, что в играх отражается национальный характер народа, а потому их можно и нужно использовать как воспитательное средство – подобно тому, как того же самого достигают родная речь, поэзия, сказки, поговорки, загадки и другой народный фольклор. Возможно, поэтому народные игры в современном мире практически полностью вытеснены в сферу детского воспитания. Они дают первый толчок развитию характера, склада ума и призвания отдельных детей, и тем самым способствуют развитию национальных черт целого народа. То есть выступают, как своеобразные культурные коды.

«Традиции, и в том числе и игры – это своего рода идентификационные коды, которые позволяют народу выжить, сохранить свою культуру и принятые в обществе образцы поведения, не раствориться под натиском иноземных культур, – говорит автор книг, доктор культурологии Анастасия Абрамова. – Особенно важно восстанавливать традиции нашего народа сейчас, когда понятие нормы все больше размывается, а образ мыслей, образцы поведения, характерные для многих других культур, осваиваются и присваиваются нашим обществом. В это время нам особенно важно искать духовную опору в народных традициях».

Исследователи считают, что большинство национальных игр уходит своими корнями в религиозные пласты жизни. Так, источником некоторых являлись обрядовые игры, связанные с языческой романтикой, что придавало особую красочность русской народной культуре.

От взятия снежной крепости до бурятской бээлэй туу

Многие игры в наше время сохранились как детские забавы и хорошо нам знакомы. Просто мы уже забыли, что они пришли к нам из глубины веков. Среди них салки (ловишки, пятнашки), жмурки (в том числе с бубенцами), прятки, казаки-разбойники, колечко-колечко, гуси-лебеди, царь горы, взятие снежной крепости и другие. Но есть и такие подвижные игры, которые либо основательно забыты, либо сохранились только в отдельных регионах. Вот только некоторые традиционные игры народов России.

«Горячая картошка». Русская игра

В XIX и начале XX века в игре использовался настоящий картофель, но в наше время его можно заменить на теннисный мячик. Игроки садятся в круг, ведущий находится в центре. Он бросает «картошку» кому-нибудь из игроков и тут же закрывает глаза. Игроки перебрасывают ее друг другу, желая как можно быстрее от нее избавиться, как будто боятся обжечься. Вдруг ведущий командует: «Горячо!».

Тот, у кого в данный момент оказалась в руках «горячая картошка», выбывает из игры, остальные продолжают, перебрасывая «картошку» еще быстрее. Когда в кругу остается всего один игрок, он считается победителем и начинает новую игру, вставая на место водящего.

«Удмуртские горелки»

Играющие разбиваются на пары и строятся колонной, как в русских «горелках». Водящий встает лицом к первой паре, примерно в 10 шагах перед нею. Он держит в руке платок.

Как только ведущий дает сигнал – поднимает платок над головой – последняя пара разъединяет руки, и каждый из них бежит вдоль своей стороны колонны вперед, к водящему. Тот игрок, который успеет схватить платок первым, становится водящим, а другой игрок встает в пару с прежним водящим, занимая место во главе колонны.

Важно:

Водящий не может протягивать платок навстречу одному из игроков, а должен держать его в поднятой руке. Игрокам нельзя вырывать платок друг у друга. Если подбежавшие игроки одновременно схватились за платок, то водящий остается, а эта пара становится впереди колонны.

«Займи место» (Буш урьш). Татарская игра

Все игроки, кроме водящего, берутся за руки и образуют круг. Они начинают медленно двигаться в одну сторону, а водящий идет за пределами круга в противоположную сторону. Он произносит речевку, которая в переводе звучит так:

Как сорока стрекочу, Никого в дом не пущу. Как гусыня гогочу, Тебя хлопну по плечу. Беги!

В этот момент водящий слегка хлопает по спине одного из игроков, круг останавливается, и тот, кого ударили, бежит вдоль круга навстречу водящему. Тот из них, кто обежал круг раньше, занимает свободное место, а второй становится новым водящим. Игра продолжается заново.

«Раю – раю». Мордовская игра

Два игрока сцепляют руки, поднимают их и образуют ворота. Остальные игроки берутся за руки и цепочкой проходят сквозь ворота, пока игроки, сцепившие руки, поют песенку:

Раю – раю. Пропускаю, А последних оставляю. Сама мать пройдет, И детей проведет.

Игроки-ворота, опустив руки, отделяют последнего в цепочке и шепотом спрашивают у него: «щит или стрела?» Они заранее договариваются, какой пароль у каждого из них (конечно, слова-пароли могут быть любыми). Пойманный тихо сообщает, какой пароль он выбирает, и встает первым в строй, а игра возобновляется. Таким образом, когда все игроки по одному были отделены и определились, какой пароль они выбирают, все они делятся на две команды – в зависимости от выбранного ими пароля. В финале игры обе команды цепляются за игроков-ворота, а они крепко-накрепко – друг за друга. И команды тащат их в разные стороны. Как вариант, команды могут перетягивать канат или просто длинную палку. Более сильная команда, которая перетянула соперников на себя, считается победителем.

Важно:

Игроки не должны подслушивать или выдавать пароль. Каждый делает выбор самостоятельно и держит его в тайне.

«Прямое попадание». Калмыцкая игра

В игре традиционно участвовали юноши. На земле очерчивался круг, в центре делалось углубление размером с небольшую тарелку. С расстояния в 15 шагов игроки поочередно метали в этот круг камышовый шест с заостренным концом, стремясь попасть в центр. Попавший в углубление становился победителем. Все приветствовали его криком «Прямое попадание»!

Важно:

Игрок не должен был сходить с места и хоть на шаг приближаться к цели.

«Рукавицу гони!» (Бээлэй туу). Бурятская народная игра

В старину эту игру затевала молодежь, собираясь у кого-нибудь в доме. Игроки, сев на лавке тесно в ряд напротив водящего, незаметно передают друг другу за спиной рукавицу (конечно, ее можно заменить на любой предмет). Кому попадет в руки рукавица, тот начинает раскачиваться из стороны в сторону и напевать: «Рукавицу, рукавицу, рукавицу гони» («Бээлэй, бээлэй, бээлэй туу»).

Водящий, услышав пение, бросается в ту сторону, где поют. Но пока он приблизится, пение и покачивание переходит дальше – как бы катится волна. Это значит, что рукавица ушла дальше. Задача водящего – обнаружить рукавицу в руках одного из играющих, который после этого становится новым водящим.

Важно:

Игрок, получивший рукавицу, не задерживает ее у себя до конца пения, а передает сразу в любую сторону, продолжая петь до конца фразы. В результате получается смешная какофония. Выбранный водящим игрок должен немедленно показать свои руки, не передавая дальше рукавицу, если она у него.

«Заяц и волк» (Яной да хука). Карельская игра