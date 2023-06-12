Самые странные и шокирующие традиции народов России

12 июня отмечается День России. Один из самых молодых праздников в стране является символом национального единения. Примечательно, что на территории нашего необъятного государства сегодня проживает 47 коренных народов, которые называются «автохтонными» или малочисленными. Это особые группы людей, проживающие на территориях традиционного расселения их предков, которые сохраняют традиционный образ жизни, промыслы и обычаи.

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Мы расскажем о самых удивительных из них. Узнайте, зачем брили головы ижорские невесты, почему нганасаны отвозили своих умерших соплеменников в тундру, как шаманы у энцев оживляли бубен и кому эскимосы давали своих жен напрокат.

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Чукчи и коряки: добровольная смерть

У чукчей, по свидетельству путешественников, естественная смерть долгое время считалась «бесчестною» и была «прилична одним лишь бабам». Предполагалось, что умертвившие себя сами будут иметь более блаженную жизнь в загробном мире. Старики, которым надоела жизнь и которые не желали быть в тягость своему семейству, а также молодые люди, заболевшие неизлечимой болезнью, могли даже попросить своих родственников убить себя. Если те отказывались, чукчи могли нанять кого-то другого за деньги.

Исследователь Зеленин пишет: «Накануне своей смерти чукча бывает в самом лучшем настроении духа; он непритворно весел, радуется и радость свою выказывает перед всеми, кто приходит с ним проститься. Посетители просят его передать поклоны их родственникам и приятелям, обитающим, по их верованию, в лучшем загробном мире».

Нивхи: свидания с умершим

У нивхов, коренных жителей Приамурья и Сахалина, когда человек умирал, было принято устраивать с ним регулярные «свидания». При помощи шамана с ним вступали в диалоги (обычно спрашивали о собственной судьбе), передавали еду, одежду и другие вещи, в которых он «нуждался на том свете». Это были своеобразные «вторые похороны».

У нивхов был также обряд «поднятие дерева». Они считали, что пока он не будет выполнен, душа умершего приходит в свое селение в поисках жилья и не находит его. Обряд сводился к тому, что душу покойного «переводили» в новое вместилище – деревянную фигурку, вырезанную из щепки, отколотой от лиственницы во время обряда сжигания тела. Голову вырезали в стороне, обращенной к корню, а ноги – к вершине. Эту фигурку снабжали одеждой, вещами, кремнем, едой, а затем клали в общеродовой могильный домик, лицом на запад.

Эвены и эскимосы: сексуальное гостеприимство

Предложить гостю свою жену или дочь на ночь – обычай, имевший место у народов Севера и Дальнего Востока. Если гость не отвергал предложения, то это считалось большой удачей и честью для дома. Русских путешественников северяне буквально упрашивали переспать со своими женами.

Сама женщина, кстати, тоже старалась обольстить гостя, и если ей после проведенной ночи удавалось забеременеть, то это событие праздновали всей деревней. Ведь считалось, что такой ребенок будет нести свежие гены в род. У эскимосов также существовал обычай сдавать своих жен «в аренду» другому мужчине. Если тот отправлялся на охоту, на это время она могла стать и его сексуальной партнершей, и кухаркой.

Нганасаны и тубалары: мифический сторителлинг

Помните игру «Крокодил», в которой надо показывать персонажей или фразы жестами и мимикой? У нганасан был похожий обычай: рассказывать дырымы (повествования) и ситабы (сказки про духов и животных) своим соседям и друзьям, используя актерское мастерство: выразительные жесты, танцы, пение. Такие спектакли одного актера могли длиться несколько вечеров подряд – с перерывами на сон и еду. Тубалары, малочисленный тюркоязычный народ, живущий на Алтае, тоже занимались подобным сторителлингом. Они делали это во время охоты и сопровождали жертвоприношением. Историями они задабривали духа Алтая, чтобы он послал им добычу. Считалось, что тубалар-рассказчик контактирует с мифологическими персонажами, населяющими разные миры.

Ижорцы: общее курение на свадьбе и лысая невеста

У ижорцев, коренных народов Ленинградской области, были необычные свадебные традиции. Когда сваты приходили в дом невесты, все участники разговора должны были курить табак. У них была поговорка: «Если дым появился над домом, значит, или пожар, или курят на обручении!». Даже сам свадебный обряд назывался «тупакат» – от слова «табак». В случае согласия девушки сват дарил ей от жениха 20 копеек, а невеста ему – платок.

Еще одна интересная деталь ижорской свадьбы: после торжеств молодая жена брила голову налысо и ходила так, пока у нее не появится первый ребенок. Только после рождения первенца она могла снова отращивать волосы. Позже вместо бритья волосы девушек стали просто коротко обрезать.

Водь: «тест-драйв» невесты

Известно, что води практиковали пробный брак. Молодой человек мог взять в свой дом девушку, пожить с ней и, если не понравится, вернуть родителям. По воспоминаниям очевидцев, молодые люди держали возле себя невест от пяти недель до полугода, а потом решали, жениться или нет: «А будет им которая девка или вдова по любви, и они-де с теми и венчают… а будет не по любви, и они-де отсылают их от себя». В браке тоже поощрялась изрядная доля свободы. Кроме своей жены муж мог иметь еще нескольких, и это не осуждалось. Женщинам также можно было жить с другими мужчинами.

Алеуты: танцы сидя

В тотемных обрядах алеуты использовали свое тело, чтобы общаться с богами. Они перевоплощались в морских животных и птиц, телодвижениями искусно имитировали их пластику. Помимо обычного положения тела при таких танцах, было широко распространено и сидячее положение. Такие танцы-инсценировки считаются наиболее древними. В них двигалась лишь верхняя часть тела: голова, руки и мышцы лица. Пляску всегда начинали мужчины – с запева и игры на бубнах. Женщины подхватывали и продолжали.

Нганасаны: оставление умерших в тундре

Раньше этот малочисленный народ, живущий на севере Таймыра, так хоронил своих умерших сородичей: тело вместе с разной утварью, которая могла пригодиться в другом мире, клали на нарты и оставляли в тундре. К брошенным нартам приближаться было опасно, ведь в них хранились особо почитаемые семейством святыни, общаться с которыми надо было по-особому, иначе духи могли разгневаться.

Нганасаны считали, что после смерти «чистая» половина человека уходит в мир мертвых, который находится под семью слоями подземного льда, а «нечистая» остается на могиле. Считалось удачей, если медведь разорит такое захоронение – это означало, что покойника ждет что-то хорошее в его дальнейшем путешествии.

Энцы и селькупы: оживление бубна