Почему акулы нападают на людей у берега

В египетской Хургаде акула съела человека. Хищная рыбина растерзала 23-летнего россиянина в нескольких метрах от берега на глазах у семьи. Оказалось, что акула несколько часов кружила возле пляжа. Корреспондент «МИР 24» Елена Куршук пыталась выяснить, что спровоцировало нападение и при чем тут деньги. Он звал на помощь, но помочь уже никто не мог. На этой неделе, 8 июня, на глазах отца и любимой девушки в 30 метрах от городского пляжа Хургады Владимира Попова растерзала акула. Хищнице хватило 20 секунд.

«Скорее всего, там была атака в корпус на какую-нибудь конечность, к сожалению, тяжелейшая смертельная рана. Акула могла продолжить еще две-три атаки, и она бы по частям съела все. У акулы очень совершенный челюстной аппарат, они легко перепиливают крупные кости, для них это не препятствие», – предположил профессор биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Кирилл Кузищин.

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Родом из Архангельска. Айтишник по образованию пару месяцев назад переехал в Хургаду. Вместе с отцом купили апартаменты. Через месяц парню исполнилось бы 24.

Спустя пару часов хищника-убийцу выловили. Двухметровая акула из рода тигровых. На счету таких порядка 20 человеческих смертей в год.Спиной к хищникам не поворачиваться и руками не размахивать. После пятиминутного инструктажа погружение. Популярное египетское развлечение – купание с акулами. Гиды уверяют: хищников накормили заранее, поэтому люди в качестве обеда им не интересны.

Продают такие экскурсии на всем туристическом побережье Красного моря. Цена удовольствия – от 100 до 600 долларов. Опыт не требуется. Только деньги. Осечки случаются и на таких туристических выездах. Несколько лет назад акула запрыгнула прямо в подводную клетку к дайверам, тогда чудом никто не пострадал.

Подобные аттракционы находятся всего в 30 километрах от Хургады, поэтому акула вполне могла заявиться оттуда. Очевидцы сообщали: плавник они видели за три дня до трагедии, но отели поблизости не предприняли никаких мер. Прошлым летом из Египта не вернулись 70-летняя женщина из Австрии и 40-летняя туристка из Румынии. Нападения в 500-х метрах друг от друга.

Эксперты утверждают: люди сами накликали беду. Точнее, прикормили. Фиш-туры в Египте – это больше 200 рейсов ежедневно. Гостей катают на катерах и угощают свежевыловленной рыбой.

В нарушение местного закона остатки от разделанной добычи отправляют за борт. Акулам.

«Они идут за этими яхтами, с которых их накормили потрохами, они идут за ними к берегу» – подчеркнул кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

Грешат и на корабли-скотовозы. На жаре они перевозят по Красному морю свиней и овец – трупы тех, кто не перенес путешествие, скидывают за борт. Таким образом, акул тоже приводят прямиком к берегу и туристам.

«Человек, когда входит в воду, начинает купаться, он просто входит в среду обитания акул, причем для большинства видов акул самая прибрежная мелководная зона – это как раз зона охоты, то есть человек попадает сразу в зону обычной охоты любой акулы», – рассказал научный сотрудник зоологического института Российской академии наук Борис Шейко.

Всего акул – больше 350 видов размером от 40 сантиметров до 15 метров.

«Ареалы всех этих трех самых опасных акул для человека – белой, акулы мако и тигровой, примерно совпадают друг с другом. Все они обитают во всех океанах, ориентировочно от 30 северной широты до 30 южной», – пояснил Борис Шейко.

Акулы водятся и в открытых водах, и в прибрежном шельфе. Самые большие шансы встретить хищника не только в Красном море, но и в Средиземном, Эгейском и Адриатическом. Кишит акулами Южно-Китайское и Карибское моря.

Появились и там, где не ждали. В 2010-м белые акулы уже в российском Приморье. Ихтиологи утверждают: аномалия из-за усиления теплого корейского течения. Тогда у берегов Владивостока пострадал 16-летний парень. Из рекомендаций, которые дают тем, кто отправляется отдыхать на южные моря, использовать браслет с защитным магнитным излучением. Эффективность неизвестна, цена – от 15 тысяч рублей. Купальный костюм – однотонный, без блесток, которые могут привлечь хищника. Нельзя входить в воду с ранками на коже и тем более с кровоточащими порезами. Во время купания не размахивать руками и не создавать лишний шум на воде.

«Я была уверена, что в нашем отеле точно стоят сетки защитные, но представитель сказал: нет, не стоят, потому что наш отель поддерживает теорию дикой природы, чтобы мы могли здесь видеть рыб, живность морскую, которая будет подплывать к береговой линии», – поделилась туристка Мария Павлова.

Ассоциация гидов Египта вновь обратилась к властям. С просьбой сделать защитную сетку вдоль пляжей обязательной. Ну а пока жизнь отдыхающих в руках самих отдыхающих.

«Русские не боятся. 100% они будут погружаться в то место, где акула погубила человека, они любят рисковать, кто не рискует, тот не пьет шампанского, они так говорят», – отметил гид в Египте Сает Салама.