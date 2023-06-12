Китайская школьница потратила $64 000 на мобильные игры

История 13-летней ученицы китайской школы-интерната, которая запомнила пароль от дебетовой карты своей матери, стала объектом внимания после того, как она совершила внутриигровые покупки на сумму свыше $64 000 с января по май.

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Всё это обнаружилось, когда одна из её преподавательниц заметила необычный интерес девочки к мобильным играм и поделилась своими подозрениями с родителями.

Предполагается, что на счету, к которому была привязана карта, находились сбережения семьи, иначе не объяснить такую беззаботность по отношению к увеличивающимся расходам. В результате действий этой юной игроманки на балансе осталось всего 7 центов.

При этом, стоит отметить, что семье ещё повезло — карта была дебетовой, а не кредитной.

На данный момент мать девочки занята оспариванием транзакций и попыткой вернуть потерянные деньги. Но, разумеется, она сталкивается с чередой проблем.