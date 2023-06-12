$82.64+0.5589.01+0.97

Китайская школьница потратила $64 000 на мобильные игры

История 13-летней ученицы китайской школы-интерната, которая запомнила пароль от дебетовой карты своей матери, стала объектом внимания после того, как она совершила внутриигровые покупки на сумму свыше $64 000 с января по май.

Китайская школьница потратила $64 000 на мобильные игры
© Ferra.ru

Всё это обнаружилось, когда одна из её преподавательниц заметила необычный интерес девочки к мобильным играм и поделилась своими подозрениями с родителями.

Предполагается, что на счету, к которому была привязана карта, находились сбережения семьи, иначе не объяснить такую беззаботность по отношению к увеличивающимся расходам. В результате действий этой юной игроманки на балансе осталось всего 7 центов.

При этом, стоит отметить, что семье ещё повезло — карта была дебетовой, а не кредитной.

На данный момент мать девочки занята оспариванием транзакций и попыткой вернуть потерянные деньги. Но, разумеется, она сталкивается с чередой проблем.

Возникает сложность из-за того, что маленькая «Робин Гуд в юбке» щедро поделилась неожиданно пришедшим богатством со своими одноклассниками и предусмотрительно удалила все чаты и транзакции, связанные с этими покупками.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители