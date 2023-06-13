От античности до Швейка: 5 книг, меняюoих мировоззрение

Пожалуй, на Земле нет человека, который ни разу не держал в руках книгу. А у каждого книголюба, конечно же, есть свой список шедевров, который, как он полагает, обязателен к прочтению.

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«Вечерняя Москва» поинтересовалась у литературного критика и журналиста Константина Мильчина, какой топ-5 книг изменил его жизнь.

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Плутарх

По словам собеседника «ВМ» его личный список состоит преимущественно из произведений, которые затрагивают культуру и фольклористику разных стран мира.

Первое место в списке критика занимает произведение древнегреческого писателя Плутарха «Сравнительные жизнеописания». Труд античного автора состоит из двадцати трех парных биографий известных греков и римлян. В каждой книге Плутарх сравнивает жизни грека и римлянина, затем предлагает читателю выбрать, кто из великих, по его мнению, благороднее и славнее.

В книге описываются жизни Ромула, Ликурга, Цезаря, Перикла, Демосфена, Цицерона, Красса и других знаменитых деятелей своего времени, о которых многие знают, но уже забыли.

Рабле

Второе место в списке Мильчина занимает сатирический роман-пенталогия французского писателя XVI века Франсуа Рабле о двух великанах-обжорах — отце и сыне.

Автор в своем романе высмеивает многочисленные притязания католической церкви, невежество и лень священнослужителей. Рабле красочно показывает все пороки духовенства, которые вызывали массовый протест во время Реформации. Он рассказывает о непомерном стремлении пап к наживе и господству в Европе.

Русские сказки

Кто не любит читать сказки? С ранних лет именно этот жанр знакомит детей с великим миром литературы. Трехтомник народных русских сказок под редакцией Александра Николаевича Афанасьева Мильчин считает одним из лучших творений фольклорного жанра. Сказки из этого сборника переведены на многие языки и пользуются мировой известностью.

Сатира Гашека

В личный топ книг, которые достойны вашего внимания, критик также включил незаконченный сатирический роман «Похождения бравого солдата Швейка» чешского писателя Ярослава Гашека.

Главный герой произведения — бравый солдат Йозеф Швейк. Он занимается торговлей краденых и беспородных собак, подделывает родословные. В свое время Швейка комиссовали из армии в связи со слабоумием, но когда начинается Первая мировая война, его призывают вновь. Поскольку стране, как отмечает автор, необходимо «пушечное мясо». На протяжении всего романа герой сталкивается со всевозможными жизненными передрягами: его притесняют власть имущие, его жилье проигрывают в карты офицеры, но Швейк не теряет оптимизма. На каждый случай у него имеется своя забавная история.

Привет из Поднебесной

Китайский писатель и поэт У Чэнъэнь, живший во времена династии Мин, подарил миру роман под названием «Путешествие на Запад». Это один из знаменитых текстов китайской литературы.

В своем произведении автор уделяет особое внимание размышлениям о человеке, его месте в мире, поискам и познанию истины, философии Пути.