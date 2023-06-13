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Одна деталь на архивном свадебном фото удивила пользователей сети

Пользователь сети с ником CrankyCzar опубликовал на сайте Reddit свадебную фотографию, которая была сделана в прошлом веке. Его пост вызвал обсуждения в сети: одна деталь на архивном снимке удивила комментаторов.

Одна деталь на архивном свадебном фото удивила пользователей сети
© unsplash.com

На опубликованном фото можно увидеть молодую пару, которая разрезает свадебный торт. Жених запечатлен в белом костюме, а невеста — в белом бикини и плаще.

Автор поста уточнил, что кадр был сделан в 1970-х годах.

CrankyCzar / Reddit

Многие пользователи признались, что были удивлены нарядом невесты. «Свадебное бикини — это что-то новенькое для меня, а ведь жил в то время», «Я побывал на нескольких свадьбах в 1960-1970-х годах и никогда ничего подобного не видел. Если бы невесты были так одеты, то церемонии были бы гораздо интереснее», — написали они.

Некоторые комментаторы поиронизировали над тем, что жених и невеста по-разному одеты. «Черт, это нечестно. Разве жених не должен быть в плавках и галстуке или что-то в этом роде?» — поинтересовался один из них.

Ранее сообщалось о том, что пользователь Reddit отреставрировал старую свадебную фотографию, которую нашел на просторах интернета. Результат его обработки восхитил комментаторов.

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