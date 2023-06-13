Мужчина поймал рыбу весом 34 кг и установил рекорд

Мужчина выловил белого амура весом 34,2 килограммов. Такой улов был сделан Андреем Мироновым в реке Северский Донец. Об этом сообщает местная газета "Новость".

Известно, что обладателем официально признанного рекордного улова в России является Виталий Сиротин из Тверской области. Мужчина поймал рыбу весом в 27,6 килограммов.

Белых амуров часто используют для искусственного заселения в водоемы. Они выступают вроде санитаров, уничтожая лишнюю растительность.