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В Дубае представили первый в мире частный самолет для вечеринок

В Дубае появился первый в мире частный самолет, предназначенный для проведения вечеринок. Об этом сообщает Mirror.

В Дубае представили первый в мире частный самолет для вечеринок
© Газета.Ru

Владелец сети отелей Five Hotels & Resorts в Дубае выкупил самолет Airbus ACJ TwoTwenty и превратил его в "джет для вечеринок". На борту есть танцпол с мощной звуковой системой, обеденная зона, кинозал и спальня с кроватью размера king size и душем.

Частный борт вмещает до 16 пассажиров, а полеты могут длиться до 12 часов. Стоимость одного часа в небе составляет £10 тысяч, а путешествие из Лондона в Дубай обойдется в £4 тыс. с каждого пассажира, в случае если вечеринку в воздухе решит устроить компания из 16 человек.

По словам главного исполнительного директора Five Hotels Алоки Батра, самолет пользуется большой популярностью и у компании много заказов на ближайшие полгода. Он отметил, что недавно джетом воспользовался "знаменитый профессиональный футболист", который летел в Мадрид с Ближнего Востока. Батра добавил, что компании пришлось отклонить несколько "безумных запросов".

В частности, в бронировании отказали мужчине, который был готов заплатить £55 тыс. за то, чтобы подняться на борт и сделать предложение своей возлюбленной. Ранее сообщалось, что в Эр-Рияде открылось первое кафе журнала Elle.

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