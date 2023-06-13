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Ученые: иностранные языки можно учить во время сна

Ученые из Бернского университета в Германии доказали, что во время сна можно учить иностранные слова. Результаты исследования опубликованы в статье в репозитории bioRxiv.

В эксперименте приняли участие 30 носителей немецкого языка. В то время, как они спали в лаборатории, ученые собирали данные активности их мозга.

Участникам исследования были надеты наушники: в одно ухо проигрывали слово на немецком, а во второе – ложный перевод этого слова. Последнее было сделано для того, чтобы избежать ситуаций, в которых добровольцы уже знали слово.

Одна половина участников слышала слова в моменты пиков мозговой активности, а вторая — в периоды спада.

Отмечается, что всего было прослушано 27 слов, каждое из которых повторялось четыре раза. Кроме этого, слова были из трех категорий: животные, места, инструменты.

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Спустя 12 и 24 часа после пробуждения был проведен тест. Участники должны были отнести перевод к одной из упомянутых выше категорий.

Благодаря этому ученым удалось определить, что в периоды спада активности мозг лучше запоминал перевод слов. По их данным, вероятность правильного выбора спустя 12 часов составила 37 процентов, а спустя 24 часа 41 процент.

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