Ученые: иностранные языки можно учить во время сна
Ученые из Бернского университета в Германии доказали, что во время сна можно учить иностранные слова. Результаты исследования опубликованы в статье в репозитории bioRxiv.
В эксперименте приняли участие 30 носителей немецкого языка. В то время, как они спали в лаборатории, ученые собирали данные активности их мозга.
Участникам исследования были надеты наушники: в одно ухо проигрывали слово на немецком, а во второе – ложный перевод этого слова. Последнее было сделано для того, чтобы избежать ситуаций, в которых добровольцы уже знали слово.
Одна половина участников слышала слова в моменты пиков мозговой активности, а вторая — в периоды спада.
Отмечается, что всего было прослушано 27 слов, каждое из которых повторялось четыре раза. Кроме этого, слова были из трех категорий: животные, места, инструменты.
Спустя 12 и 24 часа после пробуждения был проведен тест. Участники должны были отнести перевод к одной из упомянутых выше категорий.
Благодаря этому ученым удалось определить, что в периоды спада активности мозг лучше запоминал перевод слов. По их данным, вероятность правильного выбора спустя 12 часов составила 37 процентов, а спустя 24 часа 41 процент.