Чем Раиса Горбачева шокировала англичан

Ещё до того, как Михаил Горбачёв занял пост генерального секретаря, он изо всех сил старался показать себя хозяином страны. Вот и в 1984 году во время визита в Лондон он без зазрения совести выдал Маргарет Тэтчер секретную информацию. Кроме того, в британской столице в центре скандала чуть не оказалась жена Горбачёва.

© Русская семерка

Имея учёную степень кандидата философских наук, идейно подкованная первая леди СССР не устояла перед драгоценностями, за которые расплатилась американской картой.

Видео дня

Визит Горбачёвых в Лондон

Как утверждает Михаил Докучаев, автор книги «Я охранял Брежнева и Горбачёва. Откровения генерала КГБ», особенно активную деятельность Михаил Горбачёв развил ещё тогда, когда у руля страны стоял Константин Черненко. На фоне больного и практически незаметного Черненко молодой и энергичный Горбачёв выделялся выгодно. А вот о том, что именно Михаил Сергеевич станет преемником Константина Устиновича, заговорили после того, как в декабре 1984 года первый вместе с женой побывал с визитом в британской столице. По крайней мере, так считает Докучаев.

В Лондоне супругам устроили довольно тёплый приём. И это неудивительно, если принять во внимание тот факт, что Горбачёв поделился с Тэтчер секретной информацией, предоставив в её распоряжение карты и схемы нанесения тактических ударов по стратегически важным объектам НАТО в Европе. После таких откровений Маргарет Тэтчер стала называть Горбачёва «нашим человеком». Те же, кого не интересовала политика, следили за поведением Раисы Максимовны. Бульварная английская пресса пестрела заметками о, мягко говоря, странных поступках Горбачёвой.

Барские замашки

Дело в том, что, как пишет Валентина Краскова в своей книге «Кремлёвские дети», Раиса Горбачёва отказалась от запланированного прежде посещения могилы великого теоретика пролетарской революции Карла Маркса, в его музей заглянуть она тоже не захотела. Вместо этого Раиса Максимовна предпочла полюбоваться королевскими драгоценностями в Тауэре. Когда же Раиса Максимовна посетила вдобавок и лондонский салон «Картье», чуть не разгорелся скандал. Если верить Рою Медведеву, автору издания «Советский Союз: последние годы жизни», мало того что Горбачёва приобрела там бриллиантовые серьги за 1 780 долларов, так она ещё и расплатилась за покупку золотой картой «Американ экспресс», что означало только одно – уже в то время у Михаила Горбачёва был открыт счёт в каком-то западном банке. Впрочем, сам президент Советского Союза в своих мемуарах назвал описанные выше события обыкновенной сплетней.

Кому принадлежала банковская карта?

Александр Островский в книге «Кто поставил Горбачёва?» высказывает мнение, что в 1984 году Михаил Горбачёв вряд ли являлся обладателем счёта в иностранном банке. Но тогда возникает вопрос: кому же принадлежала золотая карта? Островский предлагает две версии, и обе они не делают чести Михаилу Сергеевичу. Согласно первой гипотезе, банковская карта была казенной, что наводит на мысль об откровенном казнокрадстве. Если же карту предоставил кто-то из членов английской делегации, то здесь, как выразился Островский, речь уже шла о коррупции.