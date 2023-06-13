Доброго кота взяли на службу в аэропорт

Отличающийся добрым нравом черно-белый кот начал работать в команде психотерапевтических животных в аэропорту американского города Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом сообщает New York Post.

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14-летний кот по кличке Дюк Эллингтон Моррис когда-то был бездомным. В 2010 году его нашли голодным среди других бездомных кошек на улицах города и привезли в приют. Там на него обратила внимание пятилетняя девочка и уговорила родителей взять кота к себе.

Питомца назвали в честь знаменитого джазового музыканта Дюка Эллингтона. Владельцы кота были приятно удивлены его спокойным и добрым нравом. Они провели сертификацию Дюка как психотерапевтического питомца. В таком качестве кот десять лет посещал пациентов в больницах по всему городу, а недавно его взяли на службу в аэропорт.