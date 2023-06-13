6 жутких насекомых, контакт с которыми смертельно опасен

Большинство насекомых безопасны для человека, даже если от их внешнего вида бросает в дрожь.

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Но отдельных представителей лучше знать в лицо: при тесном знакомстве с ними придется обратиться за медицинской помощью.

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Гусеница лономия

Гусеница лономия, также известная как «ленивый клоун», настоящая звезда среди ядовитых насекомых. За свои опасные свойства Lonomia obliqua занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая ядовитая гусеница в мире. Эти нерасторопные создания обитают в тропических лесах Южной Америки: их гибкое тело покрыто шиповидной щетиной, которая только кажется нежной, но при этом без труда протыкает кожу человека.

На этом пассивная агрессия заканчивается и начинаются проблемы со здоровьем — от головной боли и лихорадки до кровоизлияния в мозг и гангрены. Яд «клоуна» чрезвычайно токсичен: известно более чем о 500 смертях в результате встречи с лономией. Ситуация отягощается маскировочным окрасом гусеницы: ее легко не заметить. К счастью, ученые нашли антидот, но ввести его нужно как можно скорее, пока изменения еще обратимы. Увы, не все путешественники в курсе, что за зверь повстречался на их пути.

Муха цеце

Одно из самых смертоносных насекомых в мире. Цеце питается кровью, а потому постоянно нападает на животных в диапазоне от мелких грызунов до слонов и буйволов, но и людьми не брезгует. На счету мухи уже около полумиллиона человеческих смертей. Чувствовать себя в безопасности могут только зебры: черно-белый окрас сбивает насекомое с толку.

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Сама по себе цеце не производит токсичных веществ, но выступает переносчиком простейших паразитов — трипаносом, которые вызывают у жертвы смертельную сонную болезнь. Медики научились справляться с последствиями, но тут важно вовремя обратиться в клинику при подозрении на укус. В противном случае болезнь может развиваться в скрытой форме на протяжении нескольких лет, а когда появятся симптомы, может быть уже слишком поздно: в первую очередь страдает головной мозг.

Целующийся клоп

Прочитав о об этом неприметном насекомом, вы рискуете обзавестись новой фобией: дело в том, что «романтическую» славу клоп получил за дело. Как правило, людей эти особи кусают во сне — и непременно за губу. Также существует версия, что помимо крови триатомовых клопов привлекают частички пищи, которые остались во рту.

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Во время укуса в организм человека попадают паразиты Trypanosoma cruzi — возбудители болезни Шагаса, которая ежегодно уносит более десяти тысяч жизней. На поздних стадиях она может привести к внезапной смерти из-за аритмии или сердечной недостаточности. Нередко пациенты-сердечники даже не подозревают, что проблемы со здоровьем — результат смертельного «поцелуя» клопа.

Гигантский японский шершень

Несмотря на многообещающее название длина тельца взрослого насекомого — всего 4,5 сантиметра. И тем не менее это самый крупный вид шершней в мире. Беспокоиться есть о чем: каждый год регистрируется около 40 смертей от укусов «гигантов». И обитают они не только в Азии, но и в отдельных регионах российского Дальнего Востока.

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«Шершни-убийцы», как их нередко называют в СМИ, вырабатывают яд, который содержит нейротоксин. Дозы от одиночного укуса недостаточно для летального исхода, но тут стоит вспомнить, что шершни селятся колониями до 700 особей. Также известно о случае в Японии, когда шершень не укусил, но выпрыснул яд в глаза человеку, что привело к ухудшению зрения.

Африканизированная пчела

Кто бы мог подумать, что трудолюбивые пчелы обзаведутся имиджем убийц! Одно из самых агрессивных насекомых в мире появилось на свет в результате скрещивания западных видов пчел с африканской пчелой в рамках научного эксперимента. Предполагалось, что так получится вывести устойчивых к жаре медоносных насекомых для разведения в Бразилии. По неизвестной причине специальные заслонки на ульях оказались открыты и участники эксперимента сбежали. С тех пор участились случаи нападения пчел на животных и людей.

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Вы наверняка вспомните хотя бы один мультфильм или комедию, в которых за обидчиком летит настырный рой. Именно так ведут себя африканизированные пчелы. Бежать придется быстро и долго: воинственные насекомые преследуют жертву от пятисот метров до полутора километров от места встречи. Яд их не токсичнее яда привычных пчел, разница лишь в том, что они атакуют группой, а с ударной дозой справится не каждый организм.

Малярийный комар

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, за год в мире малярией заболел 241 миллион человек, а для 627 тысяч этот диагноз оказался и вовсе смертельным. Инфекцию переносят малярийные комары, которых можно найти практически во всех уголках планеты. Россия — не исключение.

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