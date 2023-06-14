В России в феврале 2023 года были приняты поправки, по которым русский язык необходимо оградить от излишних заимствований.

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В целом же борьба с англицизмами шла на протяжении всего существования современного российского государства, а наиболее причудливую форму она приобрела в 1990-е — 2000-е, когда на телевидении стала популярна тема «ведической лингвистики»: ученые и шоумены всеми силами стремились доказать, что русский язык — древнейший на Земле, что он стал основой для других языков, а записи русов можно найти даже на других планетах.

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Самые необычные теории о великом и могучем русском языке — в материале «Ленты.ру».

Лингвисты у барьера

Двое немолодых мужчин стоят у прозрачного столика в форме гроба — он играет роль барьера, от которого отсчитывают шаги дуэлянты. Вокруг них телекамеры, а также ряды сидений, на которых разместились обычные и не совсем обычные зрители — например, диакон Андрей Кураев и шоумен Никита Джигурда. Все они следят за диалогом у барьера.

Загорелый мужчина в почти курортной одежде — белая рубашка с коротким рукавом, белые брюки и ботинки, даже ремень белый — рассказывает хмурому небритому собеседнику в сером костюме об отличиях мозга у носителей западных и восточных языков:

«Языки западные — очень рациональные, — говорит он. — У нас язык — для выражения чувств и природных ощущений, а их — деловой. (...) Мы — хранители природной правды, и православие не перешло на молитвы на латинском языке, потому что латынь — обрубок древнеславянского языка, специально придуманный для произнесения молитв».

Спикер заявляет, что готов доказать свою теорию, и предлагает сравнить латинские и русские слова. Так, латинское calidum — «горячий» — он объясняет как происшедшее от древнерусского «каленый», которое, в свою очередь, объясняется им через «к алому». А слово ovum — «яйцо» — через русское «овал».

На уточняющий вопрос диакона Кураева о первом появлении в русском языке слова «овал», в котором содержится намек на обратную связь — через заимствование из латинского, — оратор ответить затрудняется: «Я не могу ответить как ученый, я не ученый». «Да, вы не ученый!» — кричит ему из зала замдиректора Института русского языка имени Виноградова Виктор Живов.

Небритый серый мужчина — ведущий телепередачи «Гордон Кихот» Александр Гордон. В этом ее выпуске пятнадцатилетней давности у барьера столкнулись сторонники и противники ведической лингвистики, а человеком в белом был самый видный ее представитель — комик Михаил Задорнов.

В этой передаче зрителям напоминали, что эстонский город Тарту был основан Ярославом Мудрым и носил имя Юрьев, рассуждали о живущих в теплых краях обезьянах, разбирали слова по составу, воздевали руки к небу и вставали на колени.

Кончилось все тем, что Задорнова вежливо попросили покинуть студию. Его сторонники ожидаемо остались при своем мнении, а столь масштабных дискуссий о ведической лингвистике на центральном телевидении больше не было.

Как Задорнов открывал арийские тайны русского языка

Выпуск «Гордон Кихота» с Задорновым, в котором были концентрированно изложены главные идеи ведической лингвистики, вышел в 2008 году, но артист начал знакомить публику с таким взглядом на русский язык гораздо раньше.

Идею о мудрости предков славян, заключенной в пословицах и поговорках, Михаил Задорнов высказывал еще в начале 90-х годов. Уже в концерте 1993 года «Веселее жить стало» артист говорил: «Не понять им (Западу) нас никогда, ничего они с нами не сделают». В выступлении «Фантазии. Все не так плохо» 2003 года он мимоходом сообщал, что «земля дала славянским народам особую энергию души», а в стендапе 2006 года, который снимался тем же Первым каналом, рассказывал, что только в славянских языках сохранились тайны, которых нет в других языках. Тогда же он устроил полноценный сеанс любительской этимологии, к которой примешал и этимологию классическую.

Там же Задорнов рассказал, что за несколько тысяч лет до строительства египетских пирамид на севере Руси якобы жил древнейший народ, «от которого пошли все языки от Индии до Европы». Этим народом, по мнению юмориста, были славяно-арии.

В более оформленном виде лингвистические теории Задорнова были сформулированы в несколько раз переиздававшейся и дополнявшейся книге «Слава роду!». В ней Задорнов разбирал слова русского языка, выискивал в них повторяющиеся сочетания букв и, руководствуясь подобиями из реальной жизни, реконструировал их значения.

Самый известный опыт Задорнова — исследование слога РА, который он вычленяет в таких словах как «радость», «храм» и даже «работа». Не менее известный, но уже перешедший в разряд народных открытий опыт со словом «чурка»: Задорнов отталкивался от призывавшего прислушаться к окружающему миру междометия «чу» и приходит к слову «чур» — колышкам, которые якобы использовались древними славянами одновременно в качестве пограничных столбов и оберегов, за которыми и жили те самые «чурки».

Какой-либо строгой системы в этимологии Задорнова нет. Тот же слог РА как первоисточник всего юморист вывел из рыка: когда природа просыпается, то рычит, а если рычать и реветь долго, то получится прославление бога солнца — Ра. При этом корень РЕВ, который в логике юмориста можно было бы также возвести к РА, Задорнов объясняет обратным прочтением корня ВЕР, а какие-то, как «любовь», — через слияние словосочетаний.

Этимологические упражнения Задорнова разбирали прямо у Гордона, о них высказался доктор филологических наук Живов. В середине передачи он не выдержал и подошел к гробовидному столу, чтобы эмоционально высказать все, что он думает о ведических лингвистах.

«Я должен что-то сказать! — восклицал он. — Вы время от времени говорите: "ученые доказывают". Вот там, где вы говорите "ученые доказывают", ничего подобного ни один ученый никогда не говорил. Это чистая ложь. То, что вы говорите, — это абсолютная, полная, вопиющая чепуха. Мы не все знаем, ученые, но кое-что знаем. У нас есть такая наука — этимология. Мы знаем, какое слово от какого произошло. Мы знаем, что "разум" составлен из приставки "раз" и корня "ум" этимологически. Там никакого "Ра" нет и никогда не было. И думать так может только абсолютный профан».

Лингвистическую теорию Задорнова подробно разобрал лингвист Александр Барулин в статье для портала «Антропогенез», посвященного популяризации науки. Он доказал, что корень РА не является исконно русским, появился лишь в XIX веке и не имел никакого отношения к солнцу. Кроме того, он наглядно показал, что способ членения слов на морфемы, используемый Задорновым, недопустим, уместен лишь в качестве шутки. Но он подыграл комику.

Как Александр Драгункин менял буквы и получал любые результаты

Еще один «археолог» русского языка, занимающийся изучением его корней и «очисткой» его настоящего смысла от более поздних иностранных наложений, — филолог Александр Драгункин.

Он выступает с лекциями не только по русскому, но и по английскому и китайскому языкам. Более того, Драгункин разработал и собственный язык — «нъюинг», который называет новым языком мирового общения. Английский язык Драгункин знает так хорошо, что, по его собственному заявлению, преподавал его вип-ученикам.

По сравнению с Михаилом Задорновым филолог Драгункин подходит к своим языковым экспериментам более структурированно. Он тоже считает, что русский язык — основа всех прочих, но, в отличие от сатирика, Драгункин не отталкивается от рычания, выкриков и междометий как базы слов. Он выдвигает теорию «костяка согласных»: трех групп самых главных согласных звуков, которые могут полноценно заменять друг друга, что открывает Драгункину возможность выстраивать любые цепочки превращений.

По логике лингвиста, в родственных языках звук «ф» может равноценно заменяться звуком «п», «п» — «б», «б» — «м», а «м» — «в» (список неполный), а гласные неважны вовсе, так как «они наиболее всего подвержены искажениям, трансформациям и прочим изменениям», поэтому английское слово spoil у Драгункина оказывается потомком русского «баловать», а spell — произошедшим от «заговор».

Другие примеры: «фашизм» произошел от русского «поясок», «негр» —от «некрасивый», а «метрдотель» — от «быстрхата», то есть «шустрила по хате»

Но необычность открытий Драгункина не ограничивается содержанием — он делает их уникальными и по форме. Книги лингвиста похожи на листовки: в них языковые эксперименты перемешаны с антиолигархическими выпадами, критикой современного общества, воззваниями к русским людям и просто огромным количеством восклицаний.

Драгункин поддерживает читателя в возбужденном состоянии и заставляет читать похвалы автора самому себе, отпечатанные особо крупным шрифтом: «Супер!!!», «Высший пилотаж!!!», «Ювелирное мастерство!!!»... Но лингвисты с такой оценкой не согласны.

Кандидат филологических наук Дмитрий Полиниченко в статье «Фольк-лингвистика как объект научного изучения» лаконично охарактеризовал изыскания Драгункина так: «Слабое знание языковых фактов и современных лингвистических взглядов, (...) отсюда масса беспочвенных утверждений и явно несуразных аргументов».

Как профессор Чудинов находил надписи русов на Марсе

Пока первые два исследователя корней русского языка изучали земной материал, профессор Валерий Чудинов искал и находил корни русского языка на других планетах. Этот физик и философ (а некоторое время и председатель комиссии по истории культуры Древней Руси при президиуме РАН) сделал себе имя на внеземной палеоэпиграфике — он «читал» надписи, оставленные древними русами на поверхности Марса. Точнее, Чудинов «читал» эти надписи на любых поверхностях, но именно благодаря «инопланетным геоглифам» профессору удалось сделать самые удивительные открытия.

Работу с надписями Чудинов вел так: после многократной обработки снимков в фоторедакторе — изменения цветности и контрастности — профессор увеличивал снимок до появления крупных пикселей, из которых уже легко складывались искомые надписи. После таких процедур на снимках читались в основном трех- и четырехбуквенные слова, из которых чаще всего попадались ЯР, МАРА, МИР, РОД, РУСЬ и РАЙ.

Эти же комбинации слов Чудинов находил на доисторических камнях, на стенах пещер, шарах из мела, древней броне и даже на Солнце. В обнаружении надписей на Земле для исследователя не было ничего необычного — читая их, он лишь указывал на ошибки современных археологов. Однако «чтение» марсианских летописей позволяло профессору сделать выводы об успешной колонизации космоса современниками Рюрика.

«Древние рюриковские надписи» профессор называет уникальными источниками информации о русском языке — благодаря тому, что они веками оставались незамеченными и не прочитанными, они смогли избежать искажений правящими династиями в угоду политической конъюнктуре, уверен он. Благодаря своей «сохранности» надписи позволили Чудинову установить примерный возраст русского языка — не менее двухсот тысяч лет.

Открытие этих надписей подтверждает тезис Чудинова и его коллег о первичности русского языка. Благодаря тем редким словам, которые выпадают из ряда ХРАМ — ЯРА — МАРА, профессор установил, что лексика, которую все считали заимствованием из латыни или греческого, пришла в эти древние языки именно из русского. Так в интервью «Российской газете» он раскрывал истинное русское значение слова крокодил:

Под конец жизни профессор развил и усовершенствовал идею происхождения языков от русского. Кроме похожей на теорию Драгункина версии чередования он вывел и собственную, которая основывается на несовершенстве человеческой речи: древние люди слышали русские слова, но часто не могли воспроизвести произношение в точности и коверкали их — так и получались слова других национальных языков.

В эфире телеканала «Славянский мир» Чудинов объяснял: ломаный русский на запад Европы принесли «вторгшиеся тюрки», и он стал основой всех германских языков.

В беседе с «Лентой.ру» Валерию Чудинову заочно парирует популяризатор науки, сооснователь форума «Ученые против мифов» Александр Соколов: по его словам, такая простая и сладкая ложь соблазнительна, а правда обычно горька и сложна. Впрочем, как заявил Соколов, попытки искусственно состарить русский язык падают на вполне благодатную почву патриотизма.

Он предлагает таким же образом поиграть с именем Валерий — рассмотреть это слово как производное от уже упоминавшегося корня РА.

«"В але Ра" — то есть "Ра в алом", "солнце алое" на языке древних русов, усекли? Честно говоря, это я сейчас придумал, но лингвофричество абсолютно так и работает. Сочинять простые шарады типа приведенного примера под силу почти каждому — значит, и разберется любой. А если под это дело подложить идею о том, что все слова всех языков происходят от языка палеославян, то сразу попадете прямо в сердечко патриотически настроенного неуча», — объяснил он.

Попытки доказать особенность великого русского языка, дознаться до истинного значения русских слов, очистить его, а иногда даже попытаться доказать, что русский лежит в основе всех прочих языков, были заметны не только в 1990-е годы, когда широкое распространение получили альтернативные ветви остальных научных дисциплин, и не только в 2000-е. Известны и более ранние попытки. Соколов считает, что альтернативная лингвистика существует с тех времен, когда современный литературный русский язык еще только начинал формироваться.

«Идеи любительской лингвистики не вчера появились и имели поклонников сотни лет назад. [Русский поэт Василий] Тредиаковский еще в XVIII веке доказывал, что славянский язык самый древний, скифы — от слова "скитаться", а Италия на самом деле "Удалия" — далеко она от нас. Сейчас соцсети позволяют подобным идеям распространяться с молниеносной быстротой», — резюмировал Соколов.

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Когда исследователи русского языка встретились с лингвистами на передаче Гордона, они не смогли выступить с единой научной позиции — даже значение и само существование корня РА признавали не все сторонники ведической лингвистики. Более того, в ходе программы гости из лагеря Задорнова не раз признавали, что не являются специалистами в тех областях, о которых рассуждают. Однако все они были едины в том, что считали себя настоящими популяризаторами знания.

«Когда одна мама написала мне письмо по электронной почте: "Мой сын был скинхедом, вышел на ваш сайт и больше с ними не общается", для меня это было величайшей похвалой», — сказал Задорнов перед тем, как покинуть студию Первого канала.

Александр Соколов с таким отношением к альтернативной науке в целом и лингвистике в частности категорически не согласен. Он считает, что единственная польза, которую могут принести труды лингвистов-любителей, — побуждение обратиться к трудам классических ученых. Но вреда в лжеучениях он в любом случае видит больше.