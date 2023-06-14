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Официанты перечислили самые странные просьбы клиентов

Пользователи форума Reddit, работающие официантами, перечислили самые странные просьбы и капризы клиентов. Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Официанты перечислили самые странные просьбы клиентов
© Lenta.ru

Многие работники сферы обслуживания вспомнили о требованиях подать блюда по особому рецепту. Один официант назвал самым запомнившимся капризом просьбу одного из посетителей убрать из салата все фиолетовые овощи.

Другой официант вспомнил, как клиент попросил отдать ему скатерть.

Требования некоторых клиентов не имели ничего общего с прямыми обязанностями официантов.

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