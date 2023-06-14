Туристы проехали на машине от северной до южной точки России

«Начался маршрут с самой северной точки — мыса Челюскина, куда доехали на автомобиле, после этого решили доехать оттуда сразу до самой южной точки России — горы Рагдан в Республике Дагестан. Это первое такое автопутешествие в истории, причем на одном авто и разом. Приурочили ко Дню России», — рассказал Жирухин.