«Красота - страшная сила!»: самые странные идеалы красоты в мире

Красота - страшная сила. Иногда в прямом смысле. Пока на Западе стараются унифицировать женскую красоту, во многих странах мира до сих пор свои, непривычные для остального мира стандарты.

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Длинные мочки

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Представление о том, что длинные мочки ушей - это красиво, распространено во многих культурах. Например в Юго-Восточной Азии. Там этот тренд появился из-за того, что на многих изображениях длинные мочки у Будды. Есть несколько версий того, почему у Будды длинные мочки, по одной из них во время жизни в дворце он носил тяжелые серьги, по другой - носил тоннели. С тоннелями в ушах часто изображается и Бхайрава — грозная ипостась бога Шивы. Также длинные мочки у скульптурных изображений джайнских тиртханкаров.

Длинные мочки как признак статуса и красоты также распространенный у племени масаи. В возрасте 7 лет детям масаи прокалывают мочки, расширяют отверстия кусочками дерева. Дети начинают носить тяжелые серьги, к возрасту совершеннолетия мочки ушей растягиваются до плеч. Чем больше у масаи оттянуты мочки, тем более красивым и уважаемым он считается. Длинные мочки считаются признаком высокого статуса у племени даяков.

В детстве в мочки даяков вдеваются металлические кольца, с возрастом их количество увеличивается, растягивая уши. Самые длинные мочки - у жены вождя даяков, а также у старых женщин в силу возраста. Соответственно, им и самое большое уважение.

Длинные губы мурси

В эфиопском племени мурси традиция удлинять нижнюю губу имеет древние корни. Археологи находили специальные глиняные диски (dhebi a tugoin) размером с обеденные тарелки на месте поселений мурси и датировали их 8 тысячелетием до нашей эры.

Как в племени мурси делают такие губы? В возрасте 15-16 лет девочкам из племени разрезают ножом нижнюю губу и вставляют в разрез палочку, уже потом её заменяют на небольшой диск глиняный или деревянный диск, со временем размеры этого диска становятся все больше. Часто можно встретить диски размером больше 12-15 сантиметров.

Для того, чтобы диск не давил на нижние зубы, их просто удаляют, но не все, а от двух до четырех резцов. Во время еды или сна диски могут сниматься.

У мурси считается, что чем больше диск, тем выше социальный статус девушки и тем больший выкуп должны за нее отдать перед свадьбой. Также dhebi a tugoin по понятным причинам может говорить о возрасте: чем больше диск, тем старше женщина.

По поводу причин появления этой необычной традиции есть две версии: по одной, мурси верят, что через рот в человека могут проникать злые духи, и диски уберегают человека от их проникновения, по другой, более прозаичной версии, мурси калечили нижнюю губу, чтобы их не уводили в рабство.

Пробки в носу

Весьма странные представления о женской красоте у народа апатани, проживающего на северо-востоке Индии. Женщины апатани делают в крыльях носа отверстия и вставляют в них специальные пробки, которые называются Yaping Hullo. По местным легендам эта традиция возникла не как дань красоте, а скорее с обратной целью - сделать девушек народа непривлекательными, поскольку когда-то апатанские девушки признавались первыми красавицами среди местного населения и поэтому их часто похищали. Так и появилось это «украшение». Кроме того, девушкам апатани делали татуировки в виде прямой линии от подбородка до кончика носа.

Длинная шея

Самые длинношеии женщины живут в Мьянме и Северном Тайланде. Там считается, что чем более длинная у девушки шея, тем она красивее. Для удлинения шеи девочкам племени паданга надевают первые кольца в возрасте 5-6 лет, на протяжении всей жизни на шею надеваются все больше колец. У зрелых женщин на шее может быть до 30 колец общим весом до 10 килограмм. Интересно, что каких-либо проблем со здоровьем девушки от этого не испытывают. Несмотря на расхожее представление о том, что если снять кольца, то женщина умрет из-за атрофии шейных мышц, сама шея от колец не страдает, что видно на рентгеновских снимках. Однако у женщин опускается плечевой пояс.

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