Охотник пережил нападение медведицы и сам добрался до больницы

Охотник вблизи города Стерлинг в американском штате Аляска пережил нападение медведицы, защищавшей детенышей, но остался жив и сумел самостоятельно добраться до больницы. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

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В местной полиции сообщили, что 34-летний Николас Абрахам охотился на кроликов и столкнулся с медведицей и ее детенышами. Мужчина заметил дикое животное, когда оказался от него на расстоянии около 4,5 метра. Медведица сразу же напала на него.

Мужчина получил незначительные травмы и выстрелил в агрессивного зверя из револьвера. После этого он сумел самостоятельно добраться до больницы, где ему оказали медицинскую помощь.