Фокус-покус: как зарождалась магия иллюзионистов

13 июня 1871 года не стало одного из величайших фокусников всех времен Жана Эжена Робер-Удена. Он создал целый ряд оригинальных трюков, которыми пользуются и нынешние мастера.

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«Москва Вечерняя» узнала у лауреата международных конкурсов иллюзионистов Михаила Цителашвили, как рождается магия фокуса.

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Фокусы делятся на семь подразделов: микромагия, салонная магия, манипуляция, магия побега — тебя скручивают, связывают, а ты освобождаешься, ментальная магия, иллюзион, гранд иллюзион (масштабные трюки вроде исчезновения статуи Свободы). Жанр, в котором фокусники друг друга удивляют до сих пор, — это ментальная магия, то есть чтение мыслей. В ней есть раздел «мнемотехника», когда ассистентка с завязанными глазами угадывает предмет, номер паспорта, имя — что угодно. Сложный жанр. При этом с ментальной магии все начинают. Главное — знать секрет. Самый сложный вид иллюзий — манипуляция. Например, с колодой карт. Тут каждый раз большой риск. Даже падение одной карты — провал. Если зрители увидели карту, фокус перестал быть фокусом. Магия пропала.

Что касается фокусов, которые произвели на зрителей вау-эффект, это, конечно, исчезновение статуи Свободы. Дэвид Копперфильд применил на тот момент все доступные технические и визуальные возможности.

Он задействовал телевидение, применил технологии армии США, использовал осветительные приборы. Даже сейчас далеко не каждый иллюзионист решится провернуть такое.

Гарри Гудини: проходил сквозь стены

Гарри не раз удивлял общественность этим фокусом. На глазах у зрителей рабочие возводили стену высотой три метра и длиной три с половиной. Присутствующие наблюдали за этим со всех сторон. Гудини вставал перед стеной, потом на несколько секунд опускали занавес, и зрители видели иллюзиониста уже по другую сторону стены.

Секрет. Все очень просто: стена возводилась на ковре. А ковер прикрывал длинный узкий лаз, в который и спускался Гудини, перебираясь по нему на другую сторону. Гудини показал этот фокус всего несколько раз в Нью-Йорке в июле 1914 года.

Дэвид Блэйн: управлял временем

Один из фокусов «уличного мага» Дэвида Блейна — психокинетические часы. Иллюзионист одалживал часы у зрителя. Показывал залу, сколько на них времени. Клал предмет вниз циферблатом зрителю в руку и сжимал ее в кулак. Часы Блейн не трогал, лишь просил добровольца придумать число от 10 до 30. Перевернув часы, зритель видел, что стрелка на циферблате сдвинулась — на столько минут, сколько он загадал.

Секрет. Для выполнения фокуса нужны часы, где время указано неверно. Иллюзионист просит посмотреть, сколько времени на его часах. Пока человек смотрит на фокусника, тот переводит стрелку на 25 минут вперед. Большинство назовут цифру 25. А если и 20, погрешность не будет заметна. Непринужденная болтовня отвлекает.

Пенн и Теллер: ловили пули ртом

Первое упоминание этого фокуса относится к 1631 году. Иллюзионисты разных эпох его совершенствовали. Лучше всего получалось у Пенна и Теллера, выступавших дуэтом с 1981 года. Фокусники просили зрителей выбрать пули, сделать на них надписи и зарядить пистолеты. А затем одновременно стреляли друг в друга на сцене и показывали зрителям пули, зажатые между зубов.

Секрет. На самом деле пули, которые Теллер и Пенн показывали зрителям, были поддельными, восковыми. Иллюзионисты умело отвлекали посетителей, не давая сосредоточиться на изучении реквизита.

Стив Фрейн: ходил по воде

Стив Фрейн, выступающий под псевдонимом Динамо, довольно молод — 1982 года рождения. Многие его фокусы — не новаторские. Но он умеет приковывать внимание зрителя. Так, однажды Динамо прошел по воде реки Темзы, как по суше, пока общественность наблюдала за ним с Вестминстерского моста. Он преодолел половину реки и сел на катер.

Секрет. Воды Темзы довольно мутные и грязные, это помогло иллюзионисту избежать разоблачения. В глубинах темной реки можно скрыть любое техническое приспособление, облегчающее задачу. По мнению скептиков, Динамо воспользовался массивной платформой из плексигласа, которая не тонула.

Жан Эжен Робер-Уден: механический кондитер

Жан вышел на сцену в 40 лет — до этого был часовщиком. Он создал «механического человека». Зрители заказывали кукле сладости, как кондитеру. Человечек заходил в домик и возвращался с заказом. Затем у зрителя исчезало кольцо, а находилось внутри пирожного.

Секрет. Фокусник незаметно снимал с пальца зрителя кольцо и клал на стол, в котором было приспособление, позволяющее переместить предмет за кулисы. А там помощник Жана клал его, куда нужно.

Дэвид Копперфильд: раз, и на Гавайях

Впечатлила «телепортация» Дэвида Копперфильда из Сан-Франциско на один из Гавайских островов. Зрители на экране видели берег Тихого океана, пляж, кокосы. Дэвид вызвал людей из зала, сфотографировался с ними. Взял подписанное фото. Фокусника с добровольцем накрыли тканью, они исчезли — и появились на экране с подписанным ранее фото.

Секрет. Ни один фокусник не повторял трюк, детали неясны. Предположительно, участники из зала были «подсадными», а видео лишь имитировало прямой эфир. Общий принцип телепортации Дэвиду пришлось раскрыть после того, как один из добровольцев подал на него в суд, пострадав во время шоу. Копперфильд признался: участников трюка гонят по проходам, где висят темные шторы, на улицу, а потом они возвращаются в зал.

Семейство Пендрагон: превращались друг в друга

Трюк «Метаморфозы» придуман еще в XIX веке. Но в историю он вошел в исполнении Джонатана и Шарлотты Пендрагон. Всего за две секунды (пара попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый фокус!) Шарлотта превращалась в Джонатана, который загодя был помещен в крепко завязанный мешок — его уже прятали в сундук.

Секрет. Дно мешка не было видно зрителю — его скрывал сундук. Так что у Джонатана всегда была возможность выбраться через отверстие внизу мешка, как только крышка сундука закроется.

Шарлотта, забравшись на сундук там, где сдвигалась верхняя крышка, скрывалась за черной материей. Дальше благодаря отличной физической подготовке иллюзионисты менялись местами. Шарлотта даже успевала сменить купальник.

Шерри и Кралл: освобождение из водяной камеры

В 1912 году Гарри Гудини исполнил фокус «освобождение из китайской камеры пыток» — несмотря на наручники и колодки на ногах, он выбрался из ящика с водой, в котором висел вниз головой. Многие пытались повторить этот фокус. Самым удачным считают исполнение дуэта иллюзионистов Шерри и Кралла спустя 100 лет после «премьеры» трюка. Шерри залезала в ящик, Кралл запирал его на замок. Через несколько минут девушка представала без наручников и колодок.

Секрет. Когда Кралл запирал замки, Шерри незаметно для зрителей вытаскивала из петель стержни, на которых держалась крышка, и спокойно выбиралась из камеры с водой.

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