История и традиции Дня медика в России

День медицинского работника в России традиционно отмечают в третье воскресенье июня. Это профессиональный праздник для врачей, медсестер, фельдшеров и всех медиков, которые спасают жизни и здоровье людей.

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В канун Дня медицинского работника «Лента.ру» рассказывает, как появился этот праздник, какие традиции принято соблюдать в День медика и почему это праздник так важен.

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Когда отмечают День медицинского работника в 2023 году

Каждый год День медицинского работника в России отмечают в третье воскресенье июня. В 2023 году праздник выпал на 18 июня.

В этот же день праздник отмечают некоторые страны бывшего СССР. Свои аналоги Дня медика есть и в других государствах. Например, в США существует официальный День доктора — 30 марта, а в Таджикистане День медработника совпадает с днем рождения Авиценны — 18 августа.

Кто отмечает День медицинского работника

Этот день отмечают не только люди в белых халатах, которые напрямую спасают жизни и здоровье людей. День медицинского работника — это праздник для всех, кто так или иначе к причастен к медицине. Например, для биологов, лаборантов, которые проводят тесты, чтобы люди могли узнать результаты анализов, а также для инженеров, которые разрабатывают новое медицинское оборудование. Получают поздравления и преподаватели, студенты, интерны, а также выпускники профильных учебных заведений.

История Дня медицинского работника

История праздника начинается 1 октября 1980 года: тогда его утвердили на самом высоком уровне — указом Президиума Верховного Совета СССР. В указе «О праздничных и памятных днях» постановили, что отмечать День медицинского работника будут каждый год в третье воскресенье июня.

До того как власти СССР учредили праздник, жители Советского Союза все равно отмечали День медицинского работника — только неофициально. Решение о формате и времени празднования каждый регион принимал самостоятельно. Лишь после указа «О праздничных и памятных днях» День медика начали отмечать повсеместно.

Документ не утратил свою силу даже более 40 лет спустя. После распада СССР в него внесли лишь небольшие изменения, и в России продолжили чествовать людей в белых халатах.

Традицию поздравлять медработников каждое третье воскресенье июня сохранили и некоторые бывшие союзные республики. До сих пор День медицинского работника отмечают Республика Беларусь и Казахстан.

Отмечают День медика и в других странах, однако в разные даты.

В США — 30 марта

В Бразилии — 18 октября

В Кыргызстане — первое воскресенье июля

В Узбекистане — второе воскресенье ноября

В Таджикистане — 18 августа

В Индии — 1 июля

На Кубе — 3 декабря

В Иране — 23 августа

Международный день врача — первый понедельник октября;

Международный день медицинских сестер — 12 мая;

Всемирный день анестезиолога — 16 октября;

День педиатра — 20 ноября. Также в России отмечают другие праздники, похожие на День медицинского работника:

Традиции Дня медицинского работника в России

Каких-то особых традиций День медицинского работника в России не предполагает. В разных городах в этот день проводят праздничные мероприятия, на которые приглашают врачей. Корпоративные встречи организуют и сами медики. Кроме того, в канун Дня медицинского работника часто устраивают всевозможные конференции и семинары с участием различных специалистов, а также проводят собрания научных сообществ. Там врачи и другие работники отрасли делятся опытом и достижениями в сфере медицины.

Специалистам, которые проявили себя, спасая жизни и здоровье пациентов, вручают дипломы, почетные грамоты и государственные награды.

Высшая награда в сфере здравоохранения страны — звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Его присваивают медикам, которые работают в профессии не менее 20 лет (в случае врачей-рентгенологов — не менее 15 лет) и уже получали государственные награды. Например, удостоить звания «Заслуженный врач Российской Федерации» могут за внедрение новых методик диагностики и лечения особо опасных заболеваний, если это поможет пациентам быстрее выздоравливать и сократит уровень заболеваемости.

В канун Дня медицинского работника подводят итоги Всероссийского конкурса врачей. Победителей ждут денежные призы: от 100 до 500 тысяч рублей за первые, вторые или третьи места в разных номинациях.

С праздником медиков поздравляют и пациенты — не только лично, но и в рамках разных акций. Например, в Томске к Дню медицинского работника каждый год проводят социальную акцию «Спасибо доктору!» — за два месяца с начала акции медиков поздравили более 10,5 тысячи человек.

Все благодарности обязательно дойдут до адресатов, и это будет лучший подарок медикам к профессиональному празднику — Дню медицинского работника, — Светлана Малахова, директор регионального центра медицинской и фармацевтической информации.

Важность Дня медицинского работника

Ни для кого не секрет, что медики спасают людям жизнь. Именно они помогают восстановить пациентам здоровье в самых разных ситуациях — от обычной простуды до онкологического заболевания, от синяка до травм из-за серьезного ДТП.

День Медицинского работника позволяет нам выразить медицинским работникам свою признательность и уважение к их благородному труду по спасению жизни. Поздравления и слова благодарности помогут врачам, медсестрам, санитарам и другим специалистам помнить, что их ценят.

Особенно сильно роль медицинского персонала стала заметна во время пандемии коронавируса в 2020 году. Именно тогда россияне по заслугам оценили все, что люди в белых халатах делают для спасения их жизни и здоровья.

55 % жителей России назвали медиков героями 2020 года, по данным ВЦИОМ.

Еще 22 процента россиян выделили заслуги ученых-вирусологов и специалистов, которые занимаются разработкой вакцин.

Для спасения других людей врачи и медицинские работники не раз жертвовали своими жизнями.

Только в 2020 году от коронавируса скончались почти 500 медиков, а за первое полугодие 2021-го — еще более 1000.