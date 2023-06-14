В Перу бездомный залез на крышу горящей фабрики и спас 25 собак

В Перу бездомный мужчина забрался на крышу горящей фабрики и спас 25 собак, которым грозила опасность, пишет Daily Mail.

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Как рассказал 27-летний Себастьян Ариас, он возвращался к месту своего обитания под мостом, когда увидел горящее здание и животных на крыше. Недолго думая, мужчина кинулся собакам на помощь, пока спасатели ехали на место происшествия.

«Адреналин заставил меня двигаться», — объяснил свои действия Арис.

Мужчина скидывал собак с крыши на полотно, которые растянули внизу неравнодушные люди. Себастьян вспоминает, что едва сам не стал жертвой пожара.

«Последняя собака испугалась меня, потому что на меня в этот момент обрушилась стена. Я взял ее за шею и бросил вниз», — рассказал мужчина.

После того как о поступке Себастьяна узнала общественность, он надеется, что кто-нибудь предложит ему работу.