Русский зять миллиардера Онассиса: какие богатства он получил после развода

Этот человек остается загадочной личностью и по сию пору, хотя даже доподлинно неизвестно, жив ли сейчас первый муж единственной дочери мультимиллиардера Аристотеля Онассиса.

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Свадьба под прицелом СМИ

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До сих пор мнения о причинах входа в семью одного из самых влиятельных магнатов мира Аристотеля Онассиса советского гражданина Сергея Каузова разнятся. Однако с самого начала к семейному союзу Кристины Онассис с сотрудником министерства морфлота СССР было приковано внимание мировых СМИ. Советские газеты по понятным причинам об этой свадьбе умалчивали.

Газета «Вашингтон пост» вышла с репортажем о бракосочетании Онассис и Каузова на следующий же день после того как оно состоялось – 2 августа 1978 года. Издание сообщило, что невеста прибыла к московскому дворцу бракосочетаний на видавшем виды «Шевроле», принадлежавшем греческому дипломату. «Вашингтон пост» писала, что «свадьбу века» освещали десятки репортеров западных СМИ. После 32-минутной церемонии молодожены сели в «Волгу» и уехали, не удостоив журналистов вниманием.

Издание приводило высказывания Каузова и Онассис о том, каким они видят свое совместное будущее. Каузов якобы утверждал, что его не интересует полумиллиардное состояние Кристины Онассис, унаследованное ею от отца. Сама Кристина, в свою очередь желала «вернуться к простой жизни». «Вашингтон пост», рассказывая об истории знакомства, в частности, сообщила о том, при каких обстоятельствах эта пара познакомилась. Каузов на тот момент служил в «Совфрахте», и Кристина Онассис в 1976 году договаривалась с этой фирмой о коммерческой сделке. Каузов уже 10 лет был женат, у них с супругой Натальей росла 9-летняя дочь. Онассис в 1971 году выходила замуж за брокера Джозефа Болкера, который был почти в два раза старше ее. Со вторым мужем, греком Александром Андреадисом, она прожила два года.Как писала газета «Вашингтон пост», роман Каузова и Онассис расцвел после того как сотрудника Министерства морфлота перевели в парижское представительство «Совфрахта». Каузов развелся с женой, а согласие на брак, по слухам, он получил от самого Леонида Брежнева с тем условием, что пара будет жить в Москве.

Недолговечный брак

В одной из передач Первого канала сообщалось, что молодая семья жила в московском Протопоповском переулке. По разным данным, брак Каузова и Онассис продлился менее двух лет и закончился разводом якобы потому, что гречанка так и не смогла привыкнуть к жизни в СССР. Кристина впоследствии вышла замуж за британского бизнесмена, в этом браке родилась дочь. Три года спустя, в ноябре 1988 года, при загадочных обстоятельствах Онассис умерла в Аргентине (по официальной версии, причиной стал отек легких и остановка сердца).По сообщению журналистов Первого канала, Каузов после развода получил от бывшей супруги два нефтеналивных танкера и недвижимость в Англии, где якобы живет и сегодня.

Был ли он агентом КГБ?

Версия о причастности Сергея Каузова к советским спецслужбам весьма популярна у журналистов и писателей. В частности, бывший корреспондент ТАСС в Греции Владимир Малышев, исследовавший в свое время историю смерти Кристины Онассис, полагает, что советскому госслужащему в андроповско-брежневские времена просто не могли разрешить неформально контактировать с иностранкой без ведома КГБ. Кроме того, разведясь, он не только не лишился престижной работы, но и получил более выгодную должность, будучи переведенным во французское представительство «Совфрахта».Бывший офицер КГБ и предатель, осужденный за госизмену Олег Калугин в своей книге писал, что именно он хлопотал перед Андроповым о разрешении на бракосочетании Каузова и Онассис. Калугин якобы убедил тогдашнего председателя Комитета госбезопасности в полезности этого брака для СССР с учетом многомиллионного состояния Кристины Онассис.

Где Каузов теперь