$84.32+0.6891.07+0.68

Британские ученые узнали, что было раньше — курица или яйцо

Британские ученые нашли ответ на вопрос о том, что было раньше — курица или яйцо, пишет Mirror.

Британские ученые узнали, что было раньше — курица или яйцо
© Газета.Ru

Сотрудники школы наук о Земле Бристольского университета провели исследование, в ходе которого был изучен 51 ископаемый вид и 29 живых видов, отнесенных к категории яйцекладущих или живородящих. Проанализировав данные, они пришли к выводу, что откладывающие яйца виды произошли от рожавших.

Кроме того, ученые установили, что предки курицы, скорее всего, вообще не откладывали яйца. Ранее исследователи полагали, что своей выживаемостью группа позвоночных обязана тем, что они выводили детей с помощью яиц с твердой скорлупой. Поэтому, отвечая на вопрос, что было раньше — курица или яйцо, ученые с уверенностью говорят, что курица.

1
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители