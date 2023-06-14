Британские ученые узнали, что было раньше — курица или яйцо

Британские ученые нашли ответ на вопрос о том, что было раньше — курица или яйцо, пишет Mirror.

Сотрудники школы наук о Земле Бристольского университета провели исследование, в ходе которого был изучен 51 ископаемый вид и 29 живых видов, отнесенных к категории яйцекладущих или живородящих. Проанализировав данные, они пришли к выводу, что откладывающие яйца виды произошли от рожавших.

Кроме того, ученые установили, что предки курицы, скорее всего, вообще не откладывали яйца. Ранее исследователи полагали, что своей выживаемостью группа позвоночных обязана тем, что они выводили детей с помощью яиц с твердой скорлупой. Поэтому, отвечая на вопрос, что было раньше — курица или яйцо, ученые с уверенностью говорят, что курица.