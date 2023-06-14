Голос в голове помог женщине разбогатеть

Трина Коттон всегда покупала лотерейные билеты в одном и том же магазине. После очередного визита в маникюрный салон она отправилась домой, но вдруг осознала, что на этот раз забыла это сделать. «Напротив салона был магазин, но я развернулась и проехала около 32 километров до своего обычного магазина. Я послушала голос в голове, который говорил мне вернуться в мой магазин», — объяснила она свои действия. В итоге оказалось, что этот «голос» помог ей разбогатеть.