Соцсети разозлили молодожены, попросившие денег

Пользователей соцсетей возмутили жених и невеста, которые попросили у своих знакомых, которых даже не пригласили на свадьбу, денежные подарки на «фонд медового месяца», пишет Mirror.

Как рассказала женщина, которую не пригласили на свадьбу, она не слышала ничего о женихе с 2009 года, поэтому была сильно удивлена, получив от него письмо в соцсетях. Оказалось, это была массовая рассылка от молодоженов, в которой они попросили знакомых перевести им с каждого по £250 на медовый месяц.