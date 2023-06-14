Соцсети разозлили молодожены, попросившие денег

Соцсети разозлили жених с невестой, попросившие денег у тех, кого не позвали на свадьбу
Пользователей соцсетей возмутили жених и невеста, которые попросили у своих знакомых, которых даже не пригласили на свадьбу, денежные подарки на «фонд медового месяца», пишет Mirror.
Как рассказала женщина, которую не пригласили на свадьбу, она не слышала ничего о женихе с 2009 года, поэтому была сильно удивлена, получив от него письмо в соцсетях. Оказалось, это была массовая рассылка от молодоженов, в которой они попросили знакомых перевести им с каждого по £250 на медовый месяц.
«Вы можете помочь нам отпраздновать это событие любви, сделав пожертвование в наш фонд медового месяца. Рекомендуемое пожертвование составляет £250, но более крупные пожертвования приветствуются», — говорилось в письме.
Пользователи соцсетей раскритиковали пару за жадность и посоветовали женщине заблокировать знакомого жениха.
«Ну, это было жадно и смело с их стороны», — считают комментаторы.