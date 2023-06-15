День 15 июня в истории

Что произошло в этот день в мире.

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Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

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Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2011 году

К числу проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди, относятся плохое обращение со стороны родных и близких, физическое насилие, финансовое давление, а также недоброжелательное и небрежное отношении к ним со стороны персонала медицинских учреждений, органов социальной защиты.

Всемирный день ветра

Инициаторами его учреждения стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Целью проведения праздника является привлечение внимания общественности, а в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран, к огромному потенциалу ветроэнергетики.

Впервые День ветра прошел в 2007 году в Европе, а уже спустя два года к празднованию присоединились более 30 стран, и он приобрел статус всемирного.

На сегодняшний день ветроэнергетические установки успешно работают в почти 80 странах мира, тысячи людей участвуют в производстве энергии из ветра. Основными лидерами по мощности введенных в эксплуатацию ветроэнергетических установок являются Китай, США, Германия и Испания.

День создания юннатского движения в России

Сто пять лет назад, 15 июня 1918 года, сотрудники Станции юных любителей природы в московском парке Сокольники провели первую организованную экскурсию. Эту дату принято считать началом отсчёта деятельности движения юных натуралистов. Позднее организация юных любителей природы получила название Центральной биостанции юных натуралистов имени Тимирязева.

Юннатское движение охватило всю страну: к середине 1970-х годов в СССР существовало более полутысячи таких организаций.

В современной России преемниками станций юннатов стали эколого-биологические центры.

20 лет назад (2003) прошла первая церемония награждения ежегодной энергетической премией «Глобальная энергия»

В Мраморном зале Константиновского дворца в Стрельне Президент РФ Владимир Путин вручил награды вице-президенту РАН Геннадию Месяцу, сотруднику американской компании Titan Pulse Sciences Division Яну Дугласу Смиту и профессору Иллинойского университета Нику Холоньяку.

За время существования «Глобальной энергии» ее лауреатами стали около 50 ученых из России, Великобритании, Германии, США, Франции, Украины, Японии и других стран.

В 2022 году обладателями премии стали российский физик-ядерщик Виктор Орлов, а также двое ученых из США — Меркури Канадзидис и Каушик Раджашекара.

1710 лет назад (313) римский император Константин издал «Миланский эдикт» о свободе вероисповедания