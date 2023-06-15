15 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день
Ежегодно 15 июня отмечаются такие праздники, как Всемирный день ветра, международный день прогулки, день пожертвований.
Всемирный день ветра
Ежегодно 15 июня отмечается всемирный день ветра. Он был учрежден Европейской ассоциацией ветроэнергетики и Всемирным советом по энергии ветра.
Целью праздника является привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики. Развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера.
Статус всемирного праздник приобрел в 2009 году. Тогда к празднованию присоединились 30 стран и с каждым годом оно продолжается увеличиваться.
В этот день принято устраивать фестивали воздушных змеев. Для этого необходимо использовать бесплатную и мощную энергию ветра.
Международный день прогулки
15 июня ежегодно отмечается международный день прогулки. История образования праздника доподлинно неизвестна.
Считается, что день прогулки относится к спортивным праздникам и отмечается в середине июня. Это делает помогает объединить людей из разных городов, стран, из разных сфер деятельности. Пешие прогулки по три раза в неделю по 40 минут способствуют развитию интеллекта и улучшению здоровья.
Его принято отмечать вместе с друзьями или родственниками. Можно выйти в парк на прогулку, пройтись после работы или же провести время в приятной компании.
День пожертвований
Ежегодно 15 июня отмечается международный день пожертвований. Праздник был учрежден в 2010 году.
Главной целью праздника является привлечение как можно большего количества людей к благотворительной деятельности.
Этот праздник учрежден для того, чтобы напоминать людям о том, как бывает важна безвозмездная помощь людям для благотворительных организаций. Пожертвования приносят помощь бездомным животным, людям находящимся в трудной жизненной ситуации, больным детям и взрослым, улучшению окружающей среды.
Важно помнить, что каждый может пожертвовать вещи, деньги, еды и сделать мир немного лучше, добрее, а людей немного счастливее.
В этот день именины отмечают Дмитрий, Иван, Константин, Ульяна.