15 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 15 июня отмечаются такие праздники, как Всемирный день ветра, международный день прогулки, день пожертвований.

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Всемирный день ветра

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Ежегодно 15 июня отмечается всемирный день ветра. Он был учрежден Европейской ассоциацией ветроэнергетики и Всемирным советом по энергии ветра.

Целью праздника является привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики. Развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера.

Статус всемирного праздник приобрел в 2009 году. Тогда к празднованию присоединились 30 стран и с каждым годом оно продолжается увеличиваться.

В этот день принято устраивать фестивали воздушных змеев. Для этого необходимо использовать бесплатную и мощную энергию ветра.

Международный день прогулки

15 июня ежегодно отмечается международный день прогулки. История образования праздника доподлинно неизвестна.

Считается, что день прогулки относится к спортивным праздникам и отмечается в середине июня. Это делает помогает объединить людей из разных городов, стран, из разных сфер деятельности. Пешие прогулки по три раза в неделю по 40 минут способствуют развитию интеллекта и улучшению здоровья.

Его принято отмечать вместе с друзьями или родственниками. Можно выйти в парк на прогулку, пройтись после работы или же провести время в приятной компании.

День пожертвований

Ежегодно 15 июня отмечается международный день пожертвований. Праздник был учрежден в 2010 году.

Главной целью праздника является привлечение как можно большего количества людей к благотворительной деятельности.

Этот праздник учрежден для того, чтобы напоминать людям о том, как бывает важна безвозмездная помощь людям для благотворительных организаций. Пожертвования приносят помощь бездомным животным, людям находящимся в трудной жизненной ситуации, больным детям и взрослым, улучшению окружающей среды.

Важно помнить, что каждый может пожертвовать вещи, деньги, еды и сделать мир немного лучше, добрее, а людей немного счастливее.