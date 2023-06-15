Как домашние питомцы стали культом

Несколько лет назад в Испании, в центре шикарной Барселоны, увидела группу людей: они перевозили в детских колясках своих собак. Человек пять с колясками, в каждой сидит по нескольку породистых мелких собачонок, уши у них развеваются от морского ветра, едут куда-то веселые! Зрелище для меня было, конечно, странное.

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Собачек — в колясках? Пусть бегут рядом с хозяином, тявкают. Живут собачьей своей жизнью. Потом оказалось, это — тренд. Дошел и до нас. Домашнее животное стало культом. Вся жизнь семьи порой подстраивается под интересы домашнего питомца: я знаю такие семьи. Моя коллега Ирина Николаевна сказала как-то про своего серого полосатого котика: «От него я получила любви больше, чем от всех моих мужчин оптом». Ну и сама, соответственно, всю свою нежность и заботу тратит не на мужа, а на Барсика.

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Любить животное, кстати, проще, чем человека. Собака тебе лишь радуется — любому тебе. Это качество, конечно, бесценно. А человек, даже самый близкий, в первую очередь живет свою жизнь. Каково живется мужу Ирины Николаевны, который изо дня в день на своей собственной территории проигрывает коту Барсику? Карл Лагерфельд, известный модельер, оставил своей кошечке Шупетт наследство в двести миллионов долларов. Что это, как не полнейшее очеловечивание Шупетт?

Кошке все равно, сколько у нее денег на счету. Может, даже, как в повести Сетона-Томпсона про «Королевскую Аналостанку», ей веселее было бы жить жизнью обыкновенной дворовой кошки. Вот и добралась я наконец до сути. Мы очеловечиваем домашнего питомца и стараемся заставить его жить как человека. Одеваем в жилеточки и ботиночки, кормим человеческими вкусняшками и приучаем спать на постели. Но зверь живет по законам природы, а не социума. Заставляя их вести неорганичный для них образ жизни, мы, в общем-то, калечим и здоровье, и психику своего любимца. И заодно калечимся сами: ведь век домашнего питомца короткий. Я полтора года назад потеряла свою кошку — она умерла в нормальные свои кошачьи 12 лет — и до сих пор ощущаю эту потерю.