«Тело и могилу так и не нашли»: что на самом деле случилось с Чапаевым

Считается, что семья Василия Ивановича носила фамилию Гавриловых. «Чапаев» или «Чепай» было прозвищем, которое получил дед комдива – Степан Гаврилович. То ли в 1882, то ли в 1883 грузили они с товарищами бревна, а Степан, как старший, постоянно командовал – «Чепай, чепай!», что означало: «бери, бери». Так и прилипло к нему – Чепай, а прозвище потом превратилось в фамилию.

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Говорят, первоначальный «Чепай» стал «Чапаевым» с легкой руки Дмитрия Фурманова, автора знаменитого романа, который решил, что «так лучше звучит». Но в сохранившихся документах времен гражданской войны Василий фигурирует под обоими вариантами.

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Возможно, имя «Чапаев» появилось в результате опечатки.

Образование Чапаева, вопреки всеобщему мнению, не ограничилось двумя годами приходской школы. В 1918 году он был зачислен в военную академию РККА, куда «согнали» многих бойцов для повышения их общей грамотности и обучению стратегии. По воспоминаниям его однокашника, мирная студенческая жизнь тяготила Чапаева: «Черта с два! Уеду! Придумать такую несуразицу — боевых людей за парту!». Уже через два месяца он подал рапорт с просьбой отпустить его из этой «тюрьмы» на фронт.

Сохранилось несколько историй о пребывании Василия Ивановича в академии. Первая гласит, что на экзамене по географии в ответ на вопрос старого генерала о значении реки Неман, Чапаев спросил профессора – знает ли он о значении реки Солянка, где он воевал с казаками. Согласно второй, в обсуждении сражения при Каннах, он назвал римлян «слепыми котятами», сказав преподавателю, видному военному теоретику Сеченову: «Мы уже показали таким, как вы, генералам, как надо воевать!».

Гибель Василия Ивановича окутана тайной. 4 сентября 1919 к городу Лбищенску, где располагался штаб дивизии Чапаева с небольшим количеством бойцов, подошли отряды Бородина. Во время обороны Чапаев был сильно ранен в живот, его солдаты положили командира на плот и переправили через Урал, но он умер от потери крови. Тело закопали в прибрежном песке, а следы спрятали, чтобы казаки не нашли. Искать могилу впоследствии стало бесполезно, так как река изменила русло. Эту историю подтвердил участник событий. По другой версии, будучи раненным в руку, Чапаев утонул, не справившись с течением.

Ни тело, ни могилу Чапаева найти не смогли. Это породило вполне логичную версию о выжившем герое. Кто-то говорил, что из-за тяжелого ранения он потерял память и жил где-то под другим именем.

Некоторые утверждали, что его благополучно переправили на другой берег, откуда он направился к Фрунзе, отвечать за сданный город. В Самаре его посадили под арест, а после решили официально «умертвить героя», завершив его военную карьеру красивым концом.