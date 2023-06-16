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Что празднуют в мире 16 июня

16 июня в мире отмечается множество праздников, затрагивающих разные сферы деятельности и интересов.

Что празднуют в мире 16 июня
© Вечерняя Москва

Самые примечательные из них — Международный день африканского ребенка, Международный день семейных денежных переводов и Праздник Святейшего Сердца Иисуса у западных христиан.

Международный день африканского ребенка

Этот праздник, так же известный, как День защиты детей Африки, отмечается по инициативе Организации африканского единства. Впервые его провели в 1991 году.

Дата была выбрана неслучайно: в этот день в 1976 году произошли трагические события в ЮАР. Тысячи школьников вышли на улицы с требованиями повысить качество образования, однако полиция открыла по ним огонь. В результате погибли более ста человек.

Международный день семейных денежных переводов

Праздник был учрежден Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР). В 2018 году его ратифицировала Генеральная Ассамблея ООН.

В МФСР подчеркивали, что праздник направлен на помощь мигрантов из неблагополучных стран, работающих в процветающих государствах. День нацелен на то, чтобы создать возможность беспрепятственно переводить деньги в любую точку мира.

Праздник Святейшего Сердца Иисуса у западных христиан

Этот праздник не закреплен за конкретной датой. Он отмечается в пятницу, на восьмой день после праздника Тела и Крови Христовых.

Темой праздника является любовь Бога, а также благодарность за нее и за спасение. В изначальном значении Сердце имеет в виду глубинную сущность человека, а также его намерения и решения.

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