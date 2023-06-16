Запрет на бикини: кто и зачем ввел табу на раздельный купальник

В современном мире многие женщины с трудом представляют летний отдых без бикини. Этот купальник практичней прочих по многих причинам: в нем удобнее всего загорать, "верхи" и "низы" разных комплектов можно сочетать между собой, а еще бикини, как правило, комфортнее других моделей.

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Однако мало кто догадывается, что еще во второй половине прошлого века во многих странах бикини было под запретом. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Бикини изобрел французский дизайнер Луи Реар в середине 1940-х годов. Модельер назвал свой купальник в честь кораллового острова в Тихом океане, где в США испытывали атомную бомбу. Вот только для 1946 года раздельный купальник был настолько откровенным и "голым", что власти многих стран решили запретить его на законодательном уровне. Масла в огонь подливал и рекламный слоган Реара, который гласил:

"Бикини, первая анатомическая бомба".

Новомодный купальный костюм показался общественности настолько непристойным, что ни одна модель не согласилась демонстрировать его. В итоге Реару пришлось нанять для этого танцовщицу стриптиза.

В 1949 году бикини запретили во Франции, далее аналогичное решение приняли в Испании, Италии, Португалии, Австралии и некоторых штатах США. Папа Римский и вовсе назвал купальник греховным, а в Германии запрет на бикини действовал до 1970-х годов.

При этом купальник все равно продолжали популяризировать посредством поп-культуры. Так, впервые в кино в бикини появилась французская актриса Брижит Бардо в фильме 1952 года "Манина, девушка в бикини".

Кадр из фильма "Манина, девушка в бикини"

Позже к Бардо присоединились Мэрилин Монро и Урсула Андресс, а в 1962 году модель Playboy появилась на обложке в бикини.

Постепенно купальник становился все более и более популярным, и этот процесс было не остановить. Женщины начинали облачаться в откровенные купальные костюмы, не заботясь о штрафах, которые им выпишут. Со временем власти поняли, что бороться с бикини бессмысленно и сняли запреты.