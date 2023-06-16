Какой праздник сегодня, 16 июня

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Международный день семейных денежных переводов

16 июня в мире отмечается День семейных денежных переводов. Дата была учреждена по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития. Цель праздника – признание финансового вклада трудящихся-мигрантов в устойчивое развитие государств.

Всемирный день защиты детей Африки

16 июня в мире отмечается День защиты детей Африки (День африканского ребенка). Этот праздник призван обратить внимание политиков на проблемы, с которыми сталкиваются дети на Черном континенте.

События 16 июня:

120 лет назад (1903 год) молодой американский инженер Генри Форд основал автомобильную фирму Ford Motor Company.

120 лет назад (1903 год) была зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola.

98 лет назад (1925 год) в Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

80 лет назад (1943 год) 54-летний актер Чарли Чаплин женился на 18-летней Уне О’Нил. Супруга родила комику восьмерых детей.

60 лет назад (1963 год) с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-6». На его борту находилась Валентина Терешкова, которая стала первой в мире женщиной-космонавтом.

40 лет назад (1983 год) Юрий Андропов стал председателем президиума Верховного Совета СССР.

Кто родился 16 июня:

Итальянский поэт и писатель Джованни Боккаччо (1313 – 1375).

Герой Башкирии Салават Юлаев (1754 – 1800).

Российский политик Анатолий Чубайс (1955).

Российская писательница, автор детективов Александра Маринина (1957).