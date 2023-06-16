Второе отчество: почему оно было распространено на Руси

Сегодня трудно представить себе человека, который назывался бы не только по имени, но еще и по двум отчествам. А между тем на Руси подобное практиковалось. Примечательно, что лингвисты окрестили такие отчества прозвищными.

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Русские имена и прозвища

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На протяжении долгих веков на Руси детям давали языческие имена, которые «повторяли» названия животных и растений, а также имена, отражавшие поведение новорожденного, его внешние особенности, очередность появления на свет и другие обстоятельства: Ждан, Неждан, Бессон, Первак и т.п. По крайней мере, именно такие примеры имен приводит в своей монографии «Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал» лингвист Василий Супрун.

Кроме имен, большинство наших предков награждались и прозвищами, которые также присваивались им за определенные «заслуги». Так, человека низкого роста или младшего члена семьи могли окрестить Малым, горбатого или сутулого – Клюкой, тугоухого – Глухим, высокомерного – Буней, раненого в щеку – Нащокой, обладавшего громким голосом – Громом. Понятно, что впоследствии многие языческие имена и прозвища превратились в фамилии.

Вторые отчества и их отличия от обычных

Впрочем, кроме имен, прозвищ и обычных отчеств на Руси были распространены и вторые отчества. Филолог Наталья Подольская в своем «Словаре русской ономастической терминологии» пишет о том, что вторые отчества чаще образовывались не от имен отцов, как привычные, а от их прозвищ. Именно поэтому специалисты называют такие отчества прозвищными: Девятко Маркелов сын Невзоров, Кузейко Семенов сын Осетров, Фочка Козмин сын Задоров.

Прозвищные отчества отличались от собственно отчеств. Вторые отчества чаще всего проставлялись на третьем месте после имени и обычного отчества. Мало того, прозвищное отчество в большинстве случаев не выполняло функцию указания принадлежности определенному отцу. Его употребление служило дополнительным признаком именуемого в обществе. Таким образом, как считал филолог Николай Тупиков, вторые отчества были наиболее близки к фамилиям, чем к собственно отчествам.

Превращение отчеств в фамилии

Однако как обычные, так и вторые отчества со временем превратились в фамилии. Этому поспособствовал тот факт, что оба вида отчеств заканчивались одинаково. Как «сын Иванов» трансформировалось в «Иванов», так и «сын Осетров» стало просто «Осетров». Впрочем, суффиксы в данном случае не всегда играли решающую роль. Дело в том, что прозвищные отчества могли писаться так же, как собственно отчества: Куретников Григорий Степанов Плехан.