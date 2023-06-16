День отца 2023 в России: дата, как поздравить, традиции праздника

День отца – относительно современный праздник, и если День матери отмечается уже довольно давно и известен многим, то здесь история немного другая. В России этот праздник отмечается в третье воскресенье октября, что было учреждено указом президента в 2021 году.

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Международный же День отца празднуется во всем мире в третье воскресенье июня. Иными словами, в России пап будут поздравлять 15 октября, а во всем мире – 18 июня.

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История праздника

История праздника берет свое начало еще в 1909 году в городе Спокан штата Вашингтон, США. Во время церковной службы в честь Дня матери одна из прихожанок озадачилась вопросом, почему не существует аналогичного праздника для пап. Дело в том, что ее мать скончалась после рождения шестого ребенка, потому вся забота о детях упала на плечи отца большого семейства – Уильяма Смарта, и женщине казалось важным по достоинству оценивать роль мужчины в семье. Ее отец, оставшись одиночкой, прекрасно справлялся со своими обязанностями и растил детей в любви. И, вот, одна из его дочерей, приняла решение создать петицию, в которой подробно аргументировала, почему роль отца не стоит умалять. Местные власти обратили внимание на это и поддержали идею учреждения особого праздника – Дня отца.

Первое празднование было запланировано на 5 июня – в этот день родился Уильям Смарт. Однако завершить приготовления к этому дню не удалось, потому День отца в первый раз отметили 19 июня.

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Идею быстро подхватили и в других штатах страны, но лишь в 1966 году президент США Линдон Джонсон присвоил празднику статус национального, закрепив за ним определенный день – третье воскресенье июня. Теперь же День отца отмечают более чем в тридцати странах.

Официальным в России этот день был признан соответствующим указом президента Путина лишь в 2021 году. Несмотря на это, отмечали его и раньше, а некоторые регионы уже тогда ввели его на законодательном уровне, например, в Волгограде День отца с 2008 года отмечался 1 ноября, а на Алтае – в последнее воскресенье апреля, начиная с 2009 года.

Традиции праздника

Все страны по-разному почитают своих отцов. Например, в Финляндии принято в этот день посещать кладбища, чтобы почтить память уже ушедших мужчин, после чего собираются с близкими за накрытым столом и отмечают праздник с песнями и танцами. В Австралии в семьях принято ходить на пикник, что, по их мнению, способствует сплочению родителей и детей.

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В России же первое большое празднование состоялось в 2014 году, тогда в столице прошел масштабный фестиваль «Папа Фест», который после ежегодно проводится в разных регионах помимо Москвы. Дошкольники и школьники в этот день мастерят для своих пап поделки, а более взрослые готовят трогательные подарки. День отца все еще нельзя назвать широко распространенным для празднований в нашей стране, однако популярность этого дня растет с каждым годом.

В Италии и вовсе День пап принято считать главным праздником мужчин. Там в подарок родители предпочитают получать парфюм или бутылку хорошего вина.