Жена узнала о свадьбе мужа и уличила его в двоеженстве

Женатый электрик из британского города Элсмир-Порт графство Чешир, был осужден за двоеженство после того, как его вторая жена узнала, что он отпраздновал свадьбу с третьей женщиной в отеле Holiday Inn, и уличила британца в этом. Об этом сообщает Daily Mail.

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47-летний Марк Роуландс впервые женился в 2004 году, а затем в 2012 году — на Хейли Браун, с которой он впоследствии разошелся. 15 февраля 2020 года, на следующий день после Дня святого Валентина, мужчина сыграл свадьбу с 45-летней медсестрой Керри Адамс. Оказалось, что его предыдущий брак официально не был расторгнут. Хейли, которая вернула себе девичью фамилию Браун, узнала о свадьбе мужа с Адамс через социальные сети от своего друга.

Мужчина попал под суд. На слушании Роуландс изначально отрицал свою вину в бигамии, но в день суда все же признал себя виновным. Роуландс заявил, что начал процесс развода с Хейли Браун, но перепутал полученный документ со свидетельством о разводе.

Суд приговорил его к штрафу в размере 456 фунтов стерлингов (48,6 тысячи рублей), к оплате судебных издержек в размере 346 фунтов стерлингов (36,8 тысячи рублей) и к компенсации в пользу потерпевшей стороны. Теперь он должен оплатить юридические услуги по оформлению развода с Хейли Браун и организовать новую свадьбу, чтобы легализовать брак с Керри Адамс.